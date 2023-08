Anzeige

Der Transfer von Harry Kane zum FC Bayern München und seine Vorgeschichte waren über Wochen die bestimmenden Themen. Nun hat Ehrenpräsident Uli Hoeneß aus dem Nähkästchen geplaudert - und pikante Details enthüllt.

Von Chris Lugert

Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat interessante Details zum Transfer von Harry Kane zum FC Bayern München enthüllt. Im Interview mit der "Welt" verriet der 71-Jährige, dass der Deal mit Tottenham Hotspur und deren Boss Daniel Levy beinahe noch geplatzt wäre - trotz kompletter Einigung.

"Es war ein alter Trick: Wenn alles klar ist - noch einen draufsetzen. Um Mitternacht hatten wir eine mündliche Einigung, um 2.50 Uhr ist die aber wieder in Zweifel gezogen worden", erklärte Hoeneß. Levy befand sich zum Zeitpunkt der Gespräche im Urlaub in Miami, weshalb die Verhandlungen mit Bayerns Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen nach deutscher Zeit zu später Stunde stattfanden.

Offenbar hatte der Spurs-Boss noch einmal gravierende Änderungswünsche hinsichtlich der Ablösesumme. "Es ging in jener Nacht noch einmal um einen größeren Betrag. Jan hat dann gesagt: 'Keinen Penny mehr!' Es hat sechs Stunden gedauert, bis Levy akzeptiert hat, dass wir in der Hinsicht stur bleiben, und der Flieger, der schon seit dem Morgen in Stansted für Harry bereitstand, endgültig abheben konnte", schilderte Hoeneß.

Kane war am Freitag vor dem deutschen Supercup gegen RB Leipzig schon am Vormittag am Londoner Flughafen, erhielt aber lange keine Freigabe, um nach München reisen zu dürfen. Erst abends kam er in der bayrischen Landeshauptstadt an, absolvierte seinen Medizincheck und unterschrieb den Vertrag.