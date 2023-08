Rubiales-Affäre: Spaniens Weltmeisterinnen treten in Streik

David de Gea

Mit Manchester United hat David de Gea in England alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Dazu holte er mit Atletico und den "Red Devils" den Titel in der Europa League. Das alles scheint aber nicht mehr zu zählen. Bei United setzen sie nun auf Ande Onana, de Geas Vertrag wurde nicht verlängert. Zwischenzeitlich gab es Gerüchte, wonach der 32-Jährige als Backup von Manuel Neuer zu den Bayern gehen soll. Eine neue heiße Spur gibt es noch nicht. © Sportsphoto