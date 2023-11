Anzeige

Oscar Pistorius wird in wenigen Wochen vorzeitig aus der Haft entlassen. Der wegen Mordes an seiner Freundin sitzende Paralympics-Star ist damit mit seinem Antrag auf Bewährung erfolgreich.

Der südafrikanische Paralympics-Gewinner Oscar Pistorius kommt fast elf Jahre nach den tödlichen Schüssen auf seine Freundin Reeva Steenkamp frei. Pistorius (37) war mit einem Bewährungsantrag erfolgreich und darf die Haftanstalt in Atteridgeville, einem Vorort von Pretoria, am 5. Januar verlassen. Das gab die Gefängnisbehörde am Freitag bekannt.

Eine Ad-hoc-Kommission hatte zu beurteilen, ob der Inhaftierte "zur sozialen Wiedereingliederung geeignet ist oder nicht". Die Entscheidung fiel zugunsten Pistorius' aus, er ist allerdings verpflichtet, Zivildienst zu leisten und sich einer Therapie wegen Problemen geschlechtsspezifischer Gewalt zu unterziehen. Zudem darf er den Waterkloof District nicht verlassen.

"Blade Runner" Pistorius, früherer Sprintstar, war im März mit einem ersten Antrag gescheitert. Das Department of Correctional Services (DCS) war damals der Ansicht, dass er die erforderliche Mindesthaftdauer noch nicht erreicht hatte. Gefangene in Südafrika haben nach Verbüßung der Hälfte ihrer Strafe automatisch Anspruch auf eine Prüfung der Bewährung.

Das Verfassungsgericht widersprach der DCS-Einschätzung im vergangenen Monat und entschied, dass die Anrechnung der Haftzeit mit dem Datum beginnen müsse, an dem ein Insasse in erster Instanz hinter Gitter gebracht wurde. Dies war bei Pistorius 2014 der Fall. Die Gefängnisstrafe lief bis 2031, die Bewährung endet am 5. Dezember 2029.