Im Zusammenhang mit dem Mord an seiner Mutter wurde der ehemalige NFL-Profi Sergio Brown festgenommen.

Ex-NFL-Profi Sergio Brown wurde in San Diego, Kalifornien festgenommen, als er versuchte, von Mexiko in die Vereinigten Staaten einzureisen, das berichtet die "Associated Press".

Die Festnahme erfolgte wohl aufgrund eines in Illinois erlassenen Haftbefehls. Die Leiche von Myrtle Brown, Sergio Browns 73-jährige Mutter, wurde im September unweit ihrer Wohnung in Maywood, Illinois aufgefunden. Brown soll nun von Kalifornien nach Illinois ausgeliefert werden, um sich dort der Anklage zu stellen.

Die genauen Vorwürfe gegen Brown seien unklar, doch im Haftbefehl sei unter anderem von "Mord ersten Grades" die Rede, berichtet "ESPN". Ein Rechtsmediziner hatte im Vorfeld offenbar den Todesfall von Myrtle Brown als Mord eingestuft - die Leiche soll Spuren von Körperverletzung aufweisen.

Im September hatten Familienangehörige Mutter und Sohn als vermisst gemeldet. Kurz darauf wurde die Leiche der Frau in einem Bach in der Nähe ihrer Wohnung aufgefunden - von Sergio Brown zunächst keine Spur.