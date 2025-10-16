Anzeige
PROMI PADEL WM LIVE AUF PROSIEBEN UND JOYN

Promi Padel WM: Tennis-Legende rückt für Lena Gercke nach - Glück im Unglück für Fußball-Star

  • Aktualisiert: 16.10.2025
  • 13:32 Uhr
  • ran.de

Ex-Tennis-Star Angelique Kerber schlägt bei der Promi Padel WM auf ProSieben auf. Die dreimalige Grand-Slam-Gewinnerin rückt für die verletzte Lena Gercke nach und spielt an der Seite eines berühmten Fußballstars.

Bei der Promi Padel WM (Samstag, ab 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn) ist reichlich Prominenz mit von der Partie. Unter anderem befinden sich die früheren Fußball-Stars Mats Hummels, Chris Kramer und Mario Gomez unter den 16 Teilnehmern des Show-Turniers.

Letzterer darf sich über eine Mitspielerin freuen, die als Ex-Tennis-Star auch im Padel-Sport, der eine Kombination aus Tennis und Squash darstellt, äußerst gewandt sein dürfte.

Die Rede ist von Angelique Kerber, die mit drei Grand-Slam-Titel und Olympia-Silber die erfolgreichste deutsche Tennisspielerin des 21. Jahrhunderts ist. Die 37-Jährige ist nachträglich ins Teilnehmerfeld gerutscht, was allerdings einen weniger schönen Hintergrund hat.

Promi Padel WM: Kerber springt für verletzte Lena Gercke ein

Lena Gercke, die eigentlich gemeinsam mit Gomez antreten sollte, musste ihren Platz verletzungsbedingt räumen. "hat sich leider im Training so schwer verletzt, dass sie am Samstag nicht bei der Promi-Padel-Weltmeisterschaft zum Schläger greifen kann", weiß ProSieben-Sprecher Christoph Körfer, der sich aber zumindest darüber freuen kann, dass ein guter Ersatz gefunden worden ist.

"Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber springt kurzfristig für sie ein und will ihre Titelsammlung erweitern. Das wird für ihre Gegner Christoph Kramer und Mats Hummels eine harte Challenge", versprach er.

Kerber ist bei der Promi Padel WM neben Mischa Zverev (Bruder von Alexander Zverev) die einzige aus dem Tennissport bekannte Teilnehmerin. Sicherlich kein Nachteil beim Turnier im SAP Garden von München.

Lena Gercke von heftiger Diagnose überrascht: "Auf keinen Fall damit gerechnet

Gercke selbst zeigte sich nach ihrer Verletzung und dem damit verbündenden Aus überrascht und enttäuscht.

"Ich muss sagen, mit dieser Diagnose habe ich auf keinen Fall gerechnet. Wie kann man von einmal umknicken sich 3 Knochen anbrechen und 2 Bänder reißen?", wunderte sie sich.

"Irgendwie habe ich noch gar keine Zeit gehabt, das so richtig zu realisieren, was das für mich in den nächsten Wochen bedeutet", fügte sie hinzu.

Promi Padel WM: Diese Stars sind dabei

  • Uwe Ochsenknecht (Produzent Film- und Fernsehen, Schauspieler) & Christian Düren (Moderator)
  • Mario Gomez (Ex-Fußballer, TV Experte) & Angelique Kerber (Ex-Tennisprofi)
  • Dagi Bee (Influencerin) & Daniel Boschmann (Moderator)
  • Marcell Jansen (Ex-Fußballer) & Stephan Gerick (YouTuber)
  • Mats Hummels (Ex-Fußballer) & Mischa Zverev (Ex-Tennisprofi)
  • Christoph Kramer (Ex-Fußballer, TV-Experte) & Marc Rzatkowski (Ex-Fußballer)
  • Dominik Struckmann (Ehemaliger Bachelor) & Karo Kauer (Influencerin)
  • Younes Zarou (Content Creator) & Elias Becker (Sohn von Boris Becker)
