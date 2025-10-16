Promi Padel WM: Tennis-Legende rückt für Lena Gercke nach - Glück im Unglück für Fußball-Star

Ex-Tennis-Star Angelique Kerber schlägt bei der Promi Padel WM auf ProSieben auf. Die dreimalige Grand-Slam-Gewinnerin rückt für die verletzte Lena Gercke nach und spielt an der Seite eines berühmten Fußballstars. Bei der Promi Padel WM (Samstag, ab 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn) ist reichlich Prominenz mit von der Partie. Unter anderem befinden sich die früheren Fußball-Stars Mats Hummels, Chris Kramer und Mario Gomez unter den 16 Teilnehmern des Show-Turniers. Promi-Padel: Samstag, 20:15 Uhr live auf P7 und Joyn Letzterer darf sich über eine Mitspielerin freuen, die als Ex-Tennis-Star auch im Padel-Sport, der eine Kombination aus Tennis und Squash darstellt, äußerst gewandt sein dürfte. Die Rede ist von Angelique Kerber, die mit drei Grand-Slam-Titel und Olympia-Silber die erfolgreichste deutsche Tennisspielerin des 21. Jahrhunderts ist. Die 37-Jährige ist nachträglich ins Teilnehmerfeld gerutscht, was allerdings einen weniger schönen Hintergrund hat.

Lena Gercke von heftiger Diagnose überrascht: "Auf keinen Fall damit gerechnet Gercke selbst zeigte sich nach ihrer Verletzung und dem damit verbündenden Aus überrascht und enttäuscht. "Ich muss sagen, mit dieser Diagnose habe ich auf keinen Fall gerechnet. Wie kann man von einmal umknicken sich 3 Knochen anbrechen und 2 Bänder reißen?", wunderte sie sich. "Irgendwie habe ich noch gar keine Zeit gehabt, das so richtig zu realisieren, was das für mich in den nächsten Wochen bedeutet", fügte sie hinzu.