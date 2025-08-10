Es gibt Momente oder Spiele, die einem Profi noch lange nachlaufen. Mats Hummels hat noch heute an einer Partie zu knabbern.

Man darf Mats Hummels auf den 27. Mai 2023 ansprechen. Es schmerzt allerdings noch, wie die Legende von Borussia Dortmund jetzt verriet. Damals kam der BVB im letzten Saisonspiel gegen Mainz 05 nur zu einem 2:2 und verspielte so die sicher geglaubte Meisterschaft auf den letzten Metern.

"Daran knabbere ich heute noch", sagte er der "Bild". Schlimmer noch: "Und ich glaube, dass ich noch viele Jahre daran knabbern werde."

Man werde in den Medien immer mal wieder mit dem Spiel konfrontiert, erklärte er: "Und dann merke ich, dass ich es noch immer nicht verarbeitet habe, weil ich mich in gewisser Weise natürlich auch immer noch sehr mitschuldig fühle. Wir haben es nach dem 0:2 nicht schnell genug geschafft, die Stimmung bei uns im Team wieder hochzufahren."