Borussia Dortmund
BVB - Mats Hummels fühlt sich mitschuldig: An diesem Spiel hat er noch zu knabbern
- Veröffentlicht: 10.08.2025
- 17:32 Uhr
- ran.de
Es gibt Momente oder Spiele, die einem Profi noch lange nachlaufen. Mats Hummels hat noch heute an einer Partie zu knabbern.
Man darf Mats Hummels auf den 27. Mai 2023 ansprechen. Es schmerzt allerdings noch, wie die Legende von Borussia Dortmund jetzt verriet. Damals kam der BVB im letzten Saisonspiel gegen Mainz 05 nur zu einem 2:2 und verspielte so die sicher geglaubte Meisterschaft auf den letzten Metern.
"Daran knabbere ich heute noch", sagte er der "Bild". Schlimmer noch: "Und ich glaube, dass ich noch viele Jahre daran knabbern werde."
Man werde in den Medien immer mal wieder mit dem Spiel konfrontiert, erklärte er: "Und dann merke ich, dass ich es noch immer nicht verarbeitet habe, weil ich mich in gewisser Weise natürlich auch immer noch sehr mitschuldig fühle. Wir haben es nach dem 0:2 nicht schnell genug geschafft, die Stimmung bei uns im Team wieder hochzufahren."
Hummels plant BVB-Rückkehr
Beim prägendsten Spiel im positiven Sinne braucht es kein Datum, da reicht ein Wort: Malaga. "Dieses Spiel hat eine besondere Eigenschaft. Es besteht nur aus einem Wort: Malaga. Mehr muss man nicht sagen, da hat jeder BVB-Fan alle Bilder vor Augen." 2013 war das, als der BVB durch zwei Last-Minute-Tore ins Halbfinale einzog und später im Finale am FC Bayern scheiterte.
Fest steht übrigens, dass es in Zukunft ein Comeback beim BVB geben wird. "Auf jeden Fall will ich später für den BVB arbeiten, da muss ich auch nicht drum herumreden. Das ist eine Option, die ich mir gut vorstellen kann und die sehr wahrscheinlich ist", sagte Hummels, betonte aber auch, dass noch nicht feststehe, in welche Richtung es gehen werde.
"Dieser Gedanke soll sich bei mir in den kommenden Monaten entwickeln. Ich möchte von innen heraus spüren, wofür ich brenne. Ich will mich in nächster Zeit mit vielen Menschen austauschen, die so eine Entscheidung auch schon treffen mussten."