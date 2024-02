Ringer-EM: Clarke holt Bronze - Stechele verpasst Podest

Anzeige

Ringer Andre Clarke aus Lichtenfels hat bei der EM in Bukarest die Bronzemedaille im Freistil bis 65 Kilogramm gewonnen. Gegen Goderdsi Desbisaschwili aus Georgien setzte sich der 26-Jährige mit 5:3 durch. Nach Silber für Luisa Niemesch und Bronze für Anastasia Blayvas bedeutete Clarkes Edelmetall die dritte Medaille für den Deutschen Ringer-Bund (DRB) in Rumänien.

Einen weiteren Podestplatz verpasste am EM-Schlusstag U23-Europameister Niklas Stechele aus Westendorf. Der 23-Jährige verlor in der Klasse bis 61 kg den Kampf um Bronze gegen den Armenier Meschlum Meschlumjan 5:7. Tags zuvor hatte Stechele mit zwei Siegen zwar das Halbfinale erreicht, musste danach jedoch seine Hoffnungen auf den Einzug in den Kampf um Gold durch ein 0:11 gegen den Albaner Selimschan Abakarow begraben. Alle anderen deutschen Starter waren am Samstag frühzeitig ausgeschieden.

Bei der EM wurden keine Tickets für die Olympischen Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August) vergeben. Die Qualifikationsturniere finden vom 5. bis 7. April in Baku sowie vom 9. bis 12. Mai in Istanbul statt. Das bisher einzige Olympia-Ticket für den DRB hat Niemesch bei der WM im vergangenen Jahr gelöst.