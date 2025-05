Schach-Star Carlsen wird Vater

Norwegens Schach-Superstar Magnus Carlsen wird Vater. Das verkündete der langjährige Weltmeister auf seinem Instagram-Profil. "Meine wunderschöne schwangere Frau", schrieb Carlsen (34) unter eine Fotoserie seiner Ehefrau Ella Victoria. Das Paar hatte im Januar geheiratet und offen über den Kinderwunsch gesprochen: "Er wird ein großartiger Vater sein", sagte Ella Victoria. Ihr Mann versicherte, er wolle seine Kinder "ermutigen", Schach zumindest auszuprobieren.

Magnus Carlsen war von 2013 bis 2023 Schach-Weltmeister. Dann gab er den Titel ab, offensichtlich war ihm die klassische Variante zu fad geworden. Mittlerweile spielt er zumeist online oder Blitz-Varianten. In der Schach-Bundesliga trat er in der abgelaufenen Saison zweimal für den FC St. Pauli an.