Für Aston Martin verlief die DTM-Premiere ernüchternd. Teamchef Francois Verbist konnte aber bereits den Grund für das Versagen identifizieren. Harte Aston-Martin-Premiere in der DTM: Die belgische Comtoyou-Truppe, die im Vorjahr die 24 Stunden von Spa-Francorchamps gewonnen hat und in der GT-World-Challenge Europe (GTWCE) bis zum Schluss um den Titel fuhr, lag beim Debüt des Vantage GT3 Evo in Oschersleben stets am Ende des Feldes und wurde am Samstag zu allem Überdruss auch noch disqualifiziert. DTM-Saison 2025 live auf ProSieben, Joyn, ran.de und in der ran-App "Das war ganz klar die schlimmste Strecke für uns, allein der Papierform nach", erklärt Teamchef Francois Verbist im Gespräch mit Motorsport-Total.com auf die Frage, woran es lag. "Der Aston wurde im Grunde für die WEC gemacht, also lange Strecken wie Portimao, Le Mans, Paul Ricard oder Spa." Das stimmt mit Informationen von "Motorsport-Total.com" überein, wonach der Vantage auch in seiner Evo-Variante vor allem flüssige Kurven mag - ganz im Gegensatz zu harten Bremspunkten und Passagen, in denen eine gute Traktion gefragt ist.

DTM 2025: "Wir können die Physik nicht ändern" - Francois Verbist klar Der Radstand des Aston Martin Vantage GT3 ist zwar etwas kürzer als der des Ford Mustang GT3 oder des BMW M4 GT3, dennoch zählt der von Prodrive entwickelte Bolide zu den längsten im Feld, was in engen Ecken kein Vorteil ist. Dass man in Oschersleben nicht perfekt aufgestellt war, sei "reine Physik", zuckt Verbist mit den Schultern. "Und wir können die Physik nicht ändern." Aber wieso musste das Team im Debütrennen bei beiden Autos eine Disqualifikation hinnehmen? Die DTM-unerfahrenen Piloten Gilles Magnus und Nicolas Baert haben die verpflichtete Abwaage direkt nach dem Rennen verpasst. "Die Fahrer sind noch nicht daran gewöhnt", verweist Verbist darauf, dass die GTWCE-Abläufe anders sind. "Wir hätten sie nach einem einstündigen Rennen daran erinnern sollen."

DTM 2025: Rückstand am ersten Wochenende halbiert Das sei "ein Fehler" gewesen, aber man habe daraus gelernt. Überhaupt war die Lernkurve für die - auch was das Personal angeht - DTM-unerfahrene Aston-Martin-Truppe steil. "Wir waren am Anfang zwei Sekunden weg, am Ende 1,2", zeigt sich der Teamchef mit den Fortschritten zufrieden. Beim Oschersleben-Test Anfang April lag Gilles Magnus als bester Aston-Martin-Pilot tatsächlich noch 2,6 Sekunden zurück, was im GT3-Sport eine Welt ist. Im Freien Training fehlten 1,8 Sekunden, im ersten Qualifying 1,5 und im zweiten 1,3 Sekunden. Teamkollege Baert war übrigens stets mehrere Zehntel pro Runde langsamer als Magnus. "Die anderen machen im Verlauf des Wochenendes auch Fortschritte", zeigt sich Verbist über die Steigerung des Teams ermutigt. "Das zeigt, dass wir mithalten und die Lücke schließen können."

DTM 2025: "Müssen Hirn neu starten": Reifen als größte Herausforderung Was für das Team in der DTM die größte Herausforderung ist? "Die Reifen zu verstehen - und den Ablauf, wenn es kalt ist", verweist er auf das in der DTM so wichtige Qualifying, das in der Magdeburger Börde bei Temperaturen von knapp über zehn Grad über die Bühne ging.

Formel 1 2025: Das Power Ranking nach Miami - Piastri ist, was Norris gerne wäre 1 / 21 © Getty Images Formel 1 2025: Das Power Ranking nach dem Grand Prix von Miami

Sechs Rennwochenenden der Saison 2025 sind durch! Bevor es vom 16. bis 18. Mai in Imola, Italien weiter geht, bewerten wir die bisherigen Leistungen. Das Power Ranking von ran verrät, wie es um die Form der 20 Piloten vor dem Jeddah-Rennen bestellt ist. © Getty Images Platz 20: Liam Lawson (Racing Bulls)

Wir würden kein Geld darauf wetten, dass Lawson nach der Sommerpause noch ein Cockpit hat. Auch in Miami crashte er mit Doohan. Er hört nicht auf, Fehler zu machen oder in unglückliche Situationen zu geraten. © Getty Images Platz 19: Jack Doohan (Alpine) - Vorher: Platz 18 (-1)

Angeblich steht der Tausch bevor. Doohan soll nicht mehr antreten, Franco Colapinto soll einspringen. Der Kollision mit Lawson in der Startphase des Miami GP hat das Fass wohl zum Überlaufen gebracht. © Getty Images Platz 18: Gabriel Bortoleto (Sauber) - Vorher Platz 19 (+1)

Das Benzinsystem stoppte Bortoleto. Doch die Frage ist, was genau wurde gestoppt. Der Sauber ist langsam. Sehr langsam. Bortoleto ist neu in der F1 und findet erschwerte Bedingungen vor. Das wird sich so schnell nicht ändern. © Getty Images Platz 17: Fernando Alonso (Aston Martin) - Vorher: Platz 16 (-1)

Er ist halt auch 43 Jahre alt. Vielleicht setzt das jetzt ein. Alonso enttäuscht in dieser Saison bislang, macht das Team für einiges verantwortlich. Was in vielen Bereichen richtig sein mag, aber keinen Punkt einzufahren, während Lance Stroll mehr erreicht, ist unter der Würde des Spaniers. © Getty Images Platz 16: Lance Stroll (Aston Martin) - Vorher: Platz 15 (-1)

Zu Beginn der Saison legte der Kanadier ordentlich los, sammelte Punkte, und besiegte sogar Urgestein Alonso. Dieser ist zwar immer noch komplett außer Form und punktelos, doch auch Stroll kommt nicht mehr an seine erste Leistung heran. © Getty Images Platz 15: Nico Hülkenberg (Sauber) - Vorher: Platz 14 (-1)

"Hulk" ist ein guter Fahrer. In einem schlechten Team. Platz 14 in Miami. Mehr war nicht möglich. Der Sauber ist mit das schwächste Auto im Feld. © Getty Images Platz 14: Oliver Bearman (Haas) - Vorher: Platz 9 (-5)

Nach einem starken Saisonstart fällt Bearman aktuell etwas ab. Doch das muss man jungen Fahrern zugestehen. Und er ist erst 19 Jahre jung, was viele vielleicht schon vergessen haben. Er wird wieder eine starke Phase haben. © Getty Images Platz 13: Isack Hadjar (Racing Bulls) - Vorher: Platz 12 (-1)

Leider keine Punkte. Doch Hadjar wurde elfter, einen Platz hinter Tsunoda im Red Bull. Der Rookie macht einen guten Job und scheint gefestigt. Man gönnt ihm ein baldiges, echtes Erfolgserlebnis. © Getty Images Platz 12: Carlos Sainz (Williams) - Vorher: Platz 17 (+5)

Platz acht in Saudi-Arabien, Platz neun in Miami - Sainz mausert sich langsam. Er ist zwar noch keine echte Konkurrenz für Albon, doch der Williams überrascht immer mehr. Auch dank Sainz, der sich langsam eingewöhnt hat. © Getty Images for Oracle Red Bull Racing Platz 11: Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) - Vorher: Platz 13 (+2)

Ob sich Tsunoda alles einfacher vorgestellt hat? Er ist, wie seine Vorgänger, weit weg von Verstappen, schafft es immer wieder paar Punkte zu sammeln. Aber auch Zeitstrafen. Kommt da noch mehr? © Getty Images Platz 10: Esteban Ocon (Haas) - Vorher: Platz 11 (+1)

In der Fahrerwertung auf Rang neun, in Miami Platz zwölf. Der Haas ist eine kleine Wundertüte. Doch Ocon zeigt Bearman, wer hier die Erfahrung besitzt. Sein Duell mit Hamilton war ansehnlich. © Getty Images Platz 9: Pierre Gasly (Alpine) - Vorher: Platz 8 (-1)

Der Alpine ist es einfach nicht. Es ist schwer, in die Punkte zu fahren. Und auch wenn das Gasly mal gelungen ist, war das in Miami nicht möglich. Platz zwölf war das Maximum. © Getty Images Platz 8: Lewis Hamilton (Ferrari) - Vorher: Platz 7 (-1)

Lewis Hamilton ist unzufrieden. Das zeigen auch seine Boxenfunks. Zwischen Selbstkritik und fehlendem Vertrauen in sein Team sucht der einstige Champ seine Form. Leclerc ist zwar vor ihm, aber noch nicht abgeschlagen. Er hat noch Zeit, doch es wirkt momentan eher so, als würde er kapitulieren. © Getty Images Platz 7: Kimi Antonelli (Mercedes) - Vorher: Platz 6 (-1)

Pole Position im Sprint! Und dann durch eine Verkettung unglücklicher Ereignisse Positionen verloren. Doch mit Platz sechs im Hauptrennen zeigt Antonelli weiter: Er ist als 18-Jähriger verdammt weit. Ein echter Rohdiamant. © Getty Images Platz 6: Alexander Albon (Williams) - Vorher: Platz 10 (+4)

Carlos Sainz in der Tasche, 30 Punkte in der Wertung, in Miami auf Platz fünf - Albon begeistert! Er ist bisher abseits der Top-Teams der beste Fahrer der Saison. © Getty Images Platz 5: Charles Leclerc (Ferrari) - Vorher: Platz 5 (0)

Charles Leclerc hätte noch mehr Punkte, wäre er in China nicht disqualifiziert worden. Hamilton hat er bislang im Griff, die letzten Sessions ist er konstant vor ihm. Doch das ist nicht sein alleiniger Anspruch. Es muss mehr gehen. © Getty Images Platz 4: Lando Norris (McLaren) - Vorher: Platz 4 (0)

Lando Norris hat das Sprintrennen gewonnen, im Hauptrennen war er wieder nur die zwei. Ihm fehlt die Ruhe, die Piastri hat, um heranzukommen. Zudem lastet ein größerer Druck auf ihn, da Piastri der jüngere ist. Alle erwarten, dass Norris das Feld anführt. Er auch. Doch er tut es nicht. Das lässt ihn nervös werden und Fehler machen. Oder auch Entgleisungen, wie ein Mittelfinger in Richtung Verstappen. © Getty Images Platz 3: George Russell (Mercedes) - Vorher: Platz 2 (-1)

Mr. Konstanz. Im Mercedes bereits mehrere Podienplätze vorweisen zu können, ist beachtlich. Immer wenn jemand patzt, ist er da. Er war auch nie schlechter als Platz fünf. Er darf sich keine Fehler erlauben und ist deswegen oben mit dabei. © Getty Images Platz 2: Max Verstappen (Red Bull Racing) - Vorher: Platz 3 (+1)

Verstappen ist der erste McLaren-Verfolger. Sein Auto - anders in den letzten Jahren - erschwert seinen Job. Er muss kämpfen. So sehr, dass sich Norris sogar zu einem Mittelfinger-Gruß hinreißen ließ. Doch wenn der RB nicht bald ein gutes Update bekommt, wird es schwer, weiterhin um die Meisterschaft zu kämpfen. © Getty Images Platz 1: Oscar Piastri (McLaren) - Vorher: Platz 1 (0)

Drei Rennen am Stück gewonnen, mit 131 Punkten an der Spitze: Oscar Piastri ist abgeklärt, präzise, emotionslos. Alles Eigenschaften, die Champions ausmachen. Er ist momentan all das, was sein Teamkollege Norris gerne wäre.

"Wir waren in den vergangenen drei Jahren im GT-Sport das Reifenheizen gewohnt. Wir müssen diesbezüglich jetzt unser Hirn neu starten. Wir werden bei den Autos keine Revolution durchführen, aber ich bin zuversichtlich, dass wir bessere Tage erleben werden."

