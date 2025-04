ADAC verkündet neues DTM-Format: Zweiter Pflichtstopp kommt!

Der ADAC hat im Rahmen des offiziellen DTM-Tests in Oschersleben wichtige Neuerung für die Saison offiziell verkündet. Wie Motorsport-Total.com bereits berichtet, wird das Rennformat für die Saison 2025 geändert: Für das Sonntagsrennen wird ein zweiter Pflicht-Boxenstopp eingeführt, am Samstag bleibt es bei einem Pflichtstopp.

Zudem werden die Rennen wegen eines potenziell höheren Spritverbrauchs durch den neuen, erstmals vollsynthetischen Kraftstoff des britischen Herstellers Coryton von 60 Minuten auf 55 Minuten plus eine Runde verkürzt - für Safety-Car-Phasen werden maximal zwei Extrarunden angehängt.

Man wolle "dem Sonntag wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken", erklärt ADAC-Motorsportchef Thomas Voss bei der offiziellen Pressekonferenz, warum nach zwölf Jahren in der DTM wieder ein zweiter Pflichtstopp eingeführt

So wird das Boxenstopp-Fenster geändert

"Wir wissen, dass der Pirelli-Reifen sehr gut ist und wenig abbaut. Mit diesem zweiten Boxenstopp haben die Teams und Fahrer noch mehr taktische Optionen, dieses Rennen zu gewinnen", so Voss. Dadurch gäbe es am Samstag und am Sonntag unterschiedliche Anforderungen, wodurch "beide Rennen auch spannender werden".

Auch Details zum neuen Sonntagsformat offenbart Voss: Es wird im zweiten Rennen zwei Boxenstopp-Fenster geben. Das erste dauert von der zehnten bis zur 25., das zweite von der 39. bis zur 45. Minute. Dadurch könnte am Sonntag vor allem die Endphase turbulent werden.

Abgesehen vom vollsynthetischen Sprit von Coryton, der den zu 50 Prozent aus nachhaltigen Komponenten bestehenden Shell-Sprit ersetzt, gibt es 2025 auch einen neuen Pirelli-Slick. Der P Zero DHG enthält eine FSC-zertifizierte Naturkautschukkomponente.

Neuer Pirelli-Reifen wird nachhaltiger

"Mit dem Kraftstoff 'DTM Pro Climate' von unserem Partner Coryton führen wir einen neuen klimafreundlichen und synthetischen Treibstoff ein, der die CO?-Emissionen reduziert", verspricht ADAC-Sportpräsident Gerd Ennser vor der dritten DTM-Saison unter Führung des ADAC.

Da man dabei bleibt, dass die Reifen im Gegensatz zu den meisten GT3-Serien nicht geheizt werden dürfen, wird das Verhalten des neuen Pirelli-Pneus eine entscheidende Rolle für die Rennen spielen. Das Verhalten des Reifens spielt beim offiziellen Testtag in Oschersleben eine Schlüsselrolle.