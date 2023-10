Anzeige

Ex-Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug macht sich Sorgen um die Zukunft der DTM: Wieso ein Testverbot unausweichlich sei und er die Fahrzeit kürzen würde.

Ex-Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug, der in den 1990er-Jahren mehrmals an der Rettung der DTM beteiligt war, fordert ein Testverbot, sonst müsse man sich wegen der ansteigenden Kosten Sorgen um die Traditionsserie machen.

Die DTM sei "noch immer viel zu teuer", stellt der 70-Jährige bei bild.de fest. "Es wird viel zu viel getestet. Das ist ein Nachhaltigkeits-Thema! Man darf künftig nicht weiter sinnlos Reifen und Sprit verheizen."

"Auch die Freien Trainings würde ich verkürzen", stellt er klar. "Und ob ein Rennen 60 oder 50 Minuten dauern muss, sei mal dahingestellt (diese Saison wurden die Rennen von 50 auf 60 Minuten verlängert; Anm. d. Red.). Wenn weniger Material gebraucht wird, können die Teams statt mit vier mit zwei Trucks an die Strecken reisen, und es wird die Hälfte an Sprit verbraucht. Die Gesamt-Budgets der Teams könnten so um rund 30 Prozent sinken."

Er sei "überzeugt: Ohne Tests werden die Rennen besser und spannender. Es gibt mehr Überraschungsmomente, die Fahrer sind entscheidender und stehen mehr im Mittelpunkt."

Dass in der DTM ab 2021 nach der Class-1-Ära das Testverbot aufgehoben wurde, hat mit den GT3-Autos zu tun. Denn die seriennahen Boliden werden nicht nur in der DTM, sondern in zahlreichen anderen Rennserien genutzt - großteils auch mit den seit 2023 in der DTM verwendeten Pirelli-Reifen.