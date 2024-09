Anzeige

Das DTM-Wochenende in Spielberg könnt ihr live und exklusiv auf ProSieben, Joyn, ran.de und in der ran-App verfolgen. Dieses Mal auch mit dabei: Co-Kommentator Nico Müller.

Das vorletzte Rennwochenende der DTM findet vom 27. bis 29. September in Österreich am Red Bull Ring in Spielberg statt.

Die Sessions des Freien Trainings oder der Qualifyings könnt ihr wie gewohnt auf Joyn, der ran-App oder im Stream verfolgen. Das Rennen zusätzlich auch auf ProSieben - live im TV.

Neben dem gewohnten Personal um Andrea Kaiser, Matthias Killing und Edgar Mielke wird an diesem Wochenende der ehemalige DTM-Pilot Nico Müller das Team als Co-Kommentator verstärken.

Der Schweizer fuhr von 2014 bis 2022 in der DTM, wurde 2019 und 2020 Vize-Meister. Nach vielen Jahren mit ABT in der Formel E wird Müller zur neuen Saison für das Porsche-Team Andretti an den Start gehen. Zudem ist der 32-Jährige in der WEC für Peugeot aktiv. Somit ergänzt ein sehr erfahrener Rennfahrer unser Team in Österreich.