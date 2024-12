Nach wie vor ist es nach außen ruhig, was die Zukunft von DTM-Vizemeister Kelvin van der Linde angeht, der gerade in seiner Heimat Südafrika weilt. Doch hinter den Kulissen wird die Zukunft des 28-Jährigen immer konkreter. Und die soll laut Informationen von "Motorsport-Total.com" bei BMW liegen!

Die Anzeichen verdichten sich, dass der bisherige Abt-Pilot 2025 BMW-Werksfahrer wird - und damit Bruder Sheldon van der Linde folgt, der schon seit 2019 für die Münchner fährt. Und es kündigt sich eine große Überraschung an: Denn ein DTM-Programm scheint für Kelvin van der Linde, wie "Motorsport-Total.com" aus unterschiedlichen Quellen gehört hat, nicht vorgesehen zu sein!

Damit würde van der Linde, der stets betonte, dass er schon als Kind von der Traditionsserie geträumt hat, kommende Saison nach vier Abt-Jahren nicht mehr in der DTM am Start sein. Aber was sagt BMW zur Angelegenheit?