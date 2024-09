DTM: Christian Engelhart fällt weiterhin aus - Jordan Pepper vor Debüt beim Grasser Racing Team

Anzeige

Starke Leistungen werden mit einem DTM-Debüt belohnt: Für Lamborghini-Werksfahrer Jordan Pepper ist das ein ganz besonderer Moment. Das Grasser Racing Team äußert sich außerdem zum Gesundheitszustand von Christian Engelhart.

Jordan Pepper wird am kommenden Wochenende erstmals in der DTM an den Start gehen. Auf dem Sachsenring springt der Südafrikaner für GRT-Pilot Christian Engelhart ein und wird im Lamborghini Huracan GT3 Evo2 zum Einsatz kommen.

Das Grasser Racing Team nutzte die Gelegenheit, um sich auf Instagram zum Reha-Verlauf seines verletzten Stammfahrers zu äußern. Engelharts Genesung verlaufe gut und der Pilot arbeite bereits an seinem Comeback. Der 37-Jährige unterzog sich im Juni einer Knieoperation.

Am Noris- und Nürburgring sprang noch Werksfahrer-Kollege Franck Perera für den gebürtigen Ingolstädter ein. In vier Rennen wurde der erste französische DTM-Rennsieger seit 2005 jeweils einmal Zweiter, 13., 14. und Zehnter.