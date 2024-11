Die Hypercar-Einsätze in der Langstrecken-WM WEC und der US-amerikanischen IMSA-Sportwagen-Meisterschaft sind aktuell das einzige Werksprogramm von BMW - und haben Priorität, zumal man unter Erfolgsdruck steht.

"Das ist bei allen drei nicht ausgeschlossen", bestätigte BMW-Motorsportleiter Andreas Roos beim DTM-Finale in Hockenheim auf Nachfrage von "Motorsport-Total.com".

Laut Informationen von "Motorsport-Total.com" ist noch nicht entschieden, wie viele Fahrzeuge BMW 2025 in der DTM unterstützt. Man hört von zwei oder drei M4 GT3. Zudem erwägen die Münchner, dass sich die Hypercar-Fahrer voll auf den BMW M Hybrid V8 konzentrieren sollen - und somit nicht mehr für GT3-Serien wie die DTM zur Verfügung stehen würden.

DTM-Verbleib der drei Fahrer "von Hauptprogramm abhängig"

Aber wie erklärt BMW die Situation von Rene Rast, Marco Wittmann und Sheldon van der Linde? "Generell sind alle unsere drei Fahrer in das Hypercar-Projekt eingebunden. Und die DTM ist nicht ihr Hauptprogramm", sagt Roos. "Es ist nicht wie früher zu Class-1-Zeiten, als ein DTM-Fahrer fast nur DTM gemacht hat und sonst nichts."

Zudem sei es "auch kein Geheimnis, dass das Hypercar-Programm unser wichtigstes Programm ist. Jetzt schauen wir, dass wir uns dort richtig aufstellen und auch die Kalender etc. sauber bedienen - und dann geht es nach unten", erklärt er die Herangehensweise bei der Einteilung der Programme. Bei BMW dürfen die Werksfahrer zu Saisonende Wünsche äußern, in welche Programmen sie zum Einsatz kommen wollen, am Ende entscheidet aber der Hersteller.

"Generell haben natürlich alle drei Interesse, weiterhin DTM zu fahren", gibt Roos Preis. "Alle drei haben in der Vergangenheit bewiesen, dass sie in der DTM gut sind. Wir sind der einzige Hersteller, der nur DTM-Meister am Start hat. Und ich glaube, mit unseren sechs Titeln können wir uns dort sehen lassen."

Daher spreche generell nichts gegen einen DTM-Verbleib von Rast, Wittmann und van der Linde, zumal die Serie für BMW wichtig sei. "Ob es so kommt, hängt ein bisschen davon ab, wie wir uns in unserem Hauptprogramm Hypercar aufstellen", sagt er.