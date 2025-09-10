In der DTM läuft das achte und letzte Wochenende der Saison 2025. So seht ihr das Rennen am Hockenheimring live im Free-TV auf ProSieben sowie im kostenlosen Livestream auf Joyn.

Die DTM-Saison 2025 ist auf der Zielgeraden. Das achte und letzte Rennwochenende des Jahres findet dabei auf dem legendären Hockenheimring statt.

Nachdem im vorletzten Rennen der Saison am Samstag keine Entscheidung gefallen ist, wird der neue Champion im allerletzten Rennen am Sonntag bestimmt. Sieben Piloten haben dabei noch die Chance, sich zum Champion zu krönen.