DTM-Finale 2025: Thomas Preining gewinnt am Hockenheimring - Meisterschaftskampf immer enger

Thomas Preining feiert beim Saisonfinale der DTM in Hockenheim einen souveränen Sieg im Regen. Tabellenführer Lucas Auer verteidigt trotz Platz zwölf seine Führung – die Entscheidung um den Meistertitel fällt erst im letzten Rennen am Sonntag. Thomas Preining (Manthey-Porsche) war im Regen von Hockenheim unschlagbar: Der 27-jährige Österreicher, der vom dritten Startplatz in das erste Rennen am Samstag gegangen war, setzte sich in der achten Runde an die Spitze und fuhr anschließend einem ungefährdeten Rennsieg entgegen. Ricardo Feller (Land-Audi) landet auf der zweiten Position, dicht gefolgt von Manthey-Porsche-Pilot Morris Schuring, der seinen ersten Podestplatz in der DTM feiert. Tabellenführer Lucas Auer betrieb unterdessen Schadensbegrenzung: Der Landgraf-AMG-Pilot wird Zwölfter und verteidigt damit die Spitze in der Gesamtwertung. Das Saisonfinale der DTM auf dem Hockenheimring live auf Joyn und im Free-TV auf ProSieben Maro Engel (Winward-Mercedes) wird Vierter, gefolgt von Ayhancan Güven (Manthey-Porsche) und Emil-Frey-Ferrari-Pilot Jack Aitken. Rene Rast (Schubert-BMW) erreicht den siebten Platz, vor Nicki Thiim im Abt-Lamborghini. Luca Engstler (Grasser-Lamborghini) und Ben Green (Emil-Frey-Ferrari) komplettieren die Top 10.

DTM Finale 2025: Heftiger Regen sorgt für Startverzögerung Aufgrund des Regens, der kurz vor dem eigentlichen Rennbeginn eingesetzt hatte und in einigen Kurven für stehendes Wasser sorgte, musste der Start um rund 25 Minuten verschoben werden. Anschließend ging es hinter dem Safety-Car auf die Reise, wobei Polesetter Ben Green seine Führung nach dem Start vor Teamkollege Aitken behaupten konnte. Schon beim Anbremsen auf die Spitzkehre war der 27-jährige Brite aber zu spät auf der Bremse, sodass Aitken und Preining vorbeischlüpfen konnten.

Auch Titelkandidat Jordan Pepper (Grasser-Lamborghini) erlaubte sich einen Fehler, der mit einem Dreher und einem Einschlag in der Mauer endete. Der Südafrikaner musste daraufhin aufgeben. "Ich bin auf Ben [Dörr] aufgelaufen. Ich bin langsam hin und habe gedacht, er hätte mich gesehen", berichtet Pepper bei ran.de. "Wir hatten einen kleinen Kontakt, aber im Regen war das viel zu viel. Ich habe mich gedreht und bin in die Mauer. "Die erste Runde war nicht optimal für mich. Das tut weh."

Thomas Preining dominiert das DTM-Saisonfinale in Hockenheim An der Spitze konnte Preining auf Aitken aufholen und den Emil-Frey-Ferrari-Piloten unter Druck setzen. In der achten Runde zog der DTM-Champion von 2023 vor der Mercedes-Tribüne am Briten vorbei und übernahm damit die Führung. Anschließend suchte Preining sein Heil in der Flucht und baute den Vorsprung auf über sieben Sekunden aus. Wenig später öffnete sich das Boxenstoppfenster, wobei Polesetter Green als einer der ersten Piloten aus der Spitzengruppe zum Reifenwechsel kam. Es folgten Rast, Bortolotti und Maini. Auch Aitken kam deutlich früher zum Stopp als Spitzenreiter Preining. Der Österreicher, der sich an der Spitze immer weiter absetzen konnte, war gemeinsam mit Thiim (Abt-Lamborghini) der letzte Fahrer an der Box. Die Manthey-Truppe erlaubte sich keinen Fehler, sodass Preining auch nach dem vorgeschriebenen Reifenwechsel die souveräne Führung verteidigen konnte. Dahinter fiel Aitken in den letzten Runden sukzessive zurück: Erst über nahm Feller die zweite Position, dann warf Schuring den Briten vom letzten Podestplatz herunter. Auch Engel und Güven konnten den Ferrari-Piloten, der somit nur Sechster wurde, in der Schlussphase noch überholen.

