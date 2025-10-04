Während der Österreicher mit 0,978 Sekunden Rückstand nur auf Platz 18 kam, sicherte sich Emil-Frey-Ferrari-Pilot Ben Green in 1:36.759 seine erste DTM -Pole holte.

Verrücktes Ergebnis des DTM-Qualifyings am Samstag bei der Titelentscheidung in Hockenheim: Drei Ferrari liegen auf den ersten drei Startplätzen - und DTM-Leader Lucas Auer, der in der Gesamtwertung im Neunkampf um die Krone sieben Punkte Vorsprung auf Jordan Pepper hat, flog in der ersten Kurve ab und rutschte in die Reifenstapel.

Er setzte sich um 0,124 Sekunden gegen seinen Emil-Frey-Teamkollegen Jack Aitken durch, der Außenseiterchancen auf den Titel hat.

Dritter wurde mit Thierry Vermeulen (+0,143) ein weiterer Emil-Frey-Pilot. Auf Platz vier landete mit "Grello"-Porsche-Pilot Thomas Preining (+0,234) ein weiterer Titelkämpfer, Fünfter wurde Land-Audi-Pilot Ricardo Feller (+0,365).

Auf Platz acht landete Winward-Mercedes-Pilot Maro Engel (+0,465), der als Vierter im Titelkampf in Lauerstellung ist, Neunter ist der zweite Manthey-Porsche-Pilot Ayhancan Güven (+0,506). Der in der Meisterschaft auf Platz drei liegende Schubert-BMW-Pilot Rene Rast hatte 0,547 Sekunden Rückstand, was für Platz zehn reichte.

Für die Lamborghini-Piloten lief es nicht nach Wunsch, wie sich schon am Freitag abgezeichnet hatte: Grasser-Pilot Pepper, der in der Meisterschaft erster Verfolger Auers ist, kam als bester Pilot im Huracan auf Platz 14. Er hatte 0,696 Sekunden Rückstand.

Im Rennen könnte sich das Ergebnis aber noch auf den Kopf stellen, da die Wetterprognose auf Regen hindeutet.