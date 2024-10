DTM-Finale 2024 in Hockenheim: Kelvin van der Linde gewinnt - und stellt Titelrennen auf den Kopf

Der SSR-Lamborghini-Pilot, der als Führender in der Gesamtwertung von Startplatz sieben ins Rennen ging, kam perfekt weg und lag rasch auf Platz vier. Durch einen verpatzten Boxenstopp und ein hartes Manöver von Engel fiel der Italiener am Ende auf Platz fünf zurück.

Abt-Audi-Pilot Kelvin van der Linde macht mit dem Sieg beim vorletzten Saisonrennen in Hockenheim das DTM-Finale zum Krimi: Denn der Südafrikaner, der sich von der Pole das ganze Rennen lang gegen Winward-Mercedes-Pilot Lucas Auer verteidigen musste, übernimmt mit dem Sieg die Führung in der Meisterschaft (Das Saisonfinale am Sonntag ab 13 Uhr live auf ProSieben, Joyn und ran.de ).

In der Meisterschaft liegt nun Kelvin van der Linde zwei Punkte vor Bortolotti in Führung. Engel fehlen auf den Abt-Audi-Piloten 20 Zähler. Damit hat der Südafrikaner zwar die beste Ausgangslage für den Sonntag, an dem noch 28 Punkte zu holen sind, er muss aber im Gegensatz zu seinen Titelrivalen mit 20 Kilogramm Erfolgsballast ins finale Rennen gehen. (Das Saisonfinale am Sonntag ab 13 Uhr live auf ProSieben, Joyn und ran.de).