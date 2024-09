DTM in Spielberg: Mirko Bortolotti setzt Ausrufezeichen vor zweitem Rennen

DTM-Leader Mirko Bortolotti fliegt in Spielberg! Nachdem der SSR-Lamborghini-Pilot am Samstag mit dem Sieg die DTM-Führung übernommen hatte, baute er sie am Sonntagmorgen im zweiten Qualifying mit der Pole Position aus. Und das, obwohl der Lamborghini von der Änderung der Balance of Performance für den Sonntag nicht gerade begünstigt war.