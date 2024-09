DTM: Kein Comeback von Christian Engelhart in Spielberg - große Hürde steht Rückkehr im Weg

Aber was bedeutet das für Engelhart?

Perera fuhr bereits in Nürnberg und am Nürburgring.

Jordan Pepper, der Engelhart am Sachsenring ersetzte und eine starke DTM -Premiere lieferte, kommt bei den verbleibenden zwei DTM-Wochenenden als Ersatzmann nicht infrage, weil er in der GT-Open-Serie startet.

Obwohl Grasser-Stammfahrer Christian Engelhart nach seiner Knie-Operation beim DTM-Wochenende auf dem Sachsenring erstmals wieder vor Ort war, wird er auch beim kommenden Wochenende in Spielberg beim Lamborghini-Team Grasser nicht zum Einsatz kommen. Darauf deutete schon die Tatsache hin, dass Franck Perera neben Luca Engstler am Dienstag den Test bestritten hat.

Das Wichtigste zur DTM in Kürze

Grasser stellt klar, dass der 37-Jährige, der an den ersten drei DTM-Wochenenden unter den Folgen einer Knieverletzung litt und sich dann zur Operation entschloss, vor seinem Comeback einen Test erhalten soll.

"Wir werden am 7.10. mit Christian auf dem Red-Bull-Ring testen", kündigt er an.

Und auch Engelhart, dem auf dem Sachsenring von seiner Verletzung nicht mehr viel anzumerken war, bestätigt: "Es geht mir gut, und wir haben vereinbart, dass wir Anfang Oktober nach dem Red-Bull-Ring-Wochenende (die Rennen am Samstag und Sonntag ab 12:55 Uhr LIVE auf ProSieben, JOYN und ran.de) testen werden. Dort werde ich wieder im Grasser-Lamborghini sitzen. Alles andere sehen wir danach."

Engelhart wird also eine Woche nach dem Österreich-Gastspiel der DTM in Spielberg testen. Zwei Tage später testen übrigens zahlreiche DTM-Teams, darunter auch die Grasser-Truppe, in Hockenheim, um sich auf das Saisonfinale vorzubereiten, das von 18. bis 20. Oktober stattfindet.

Auch bei diesem Test soll Engelhart, wenn er wieder fit ist, zum Einsatz kommen, um für ein mögliches DTM-Comeback bereit zu sein.