Überragender Auftritt von Rene Rast auf dem Nürburgring: Der dreifache DTM-Champion gewinnt von Startplatz sieben kommend in eindrucksvoller Manier. Jack Aitken erlebt hingegen einen Tag zum Vergessen. Schubert-BMW-Pilot Rene Rast war am Sonntag auf dem Nürburgring nicht zu schlagen: Der dreifache DTM-Champion, der vom siebten Startplatz in das zweite Rennen gegangen war, übernahm bereits nach sechs Runden die Führung und dominierte das Geschehen anschließend nach Belieben. Schubert-Teamkollege Marco Wittmann erreicht als Zweiter das Ziel und macht den BMW-Doppelsieg am Nürburgring perfekt. Lucas Auer (Landgraf-Mercedes) komplettiert als Dritter das Podium und schnappt sich damit die Tabellenführung zurück. DTM-Saison 2025 live im Free-TV auf ProSieben und im Stream auf Joyn, ran.de und in der ran-App Maro Engel (Winward-Mercedes) landet auf der fünften Position, gefolgt von Ayhancan Güven (Manthey-Porsche) und HRT-Ford-Pilot Arjun Maini. Comtoyou-Aston-Martin Pilot Gilles Magnus erreicht dem siebten Platz sein bislang bestes Ergebnis.

Polesetter Ben Dörr (Dörr-McLaren) landet nach zwei unglücklichen Boxenstopps lediglich auf der achten Position. Jordan Pepper (Grasser-Lamborghini) und Thomas Preining (Manthey-Porsche) komplettieren die Top 10 im zweiten Rennen auf dem Nürburgring.

Rast fährt von Startplatz 7 an die Spitze Anders als am Samstag, als das verrückte Startchaos sogar für eine Unterbrechung gesorgt hatte, blieben die Piloten im zweiten Rennen weitgehend gesittet: Dörr setzte sich von der Pole aus zunächst in Führung, gefolgt von Auer und Rene Rast, der vom sechsten Startplatz kommend, schon in der ersten Runde drei Positionen gutmachen konnte. Doch der BMW-Pilot hatte offenbar noch nicht genug und attackierte Auer im Kampf um den zweiten Platz. Zu Beginn der vierten Runde schob sich der dreifache DTM-Champion am Landgraf-Mercedes-Pilot vorbei. Dahinter hielt sich Comtoyou-Pilot Gilles Magnus nach der Startphase zunächst in den Top 4, verfolgt von Jules Gounon (Winward-Mercedes) und Marco Wittmann. Und Rast setzte seinen Weg an die Spitze fort: Schon in der sechsten Runde knüpfte sich der Schubert-BMW-Pilot die Führung von Dörr ab. Anschließend schaffte es der 38-Jährige, sich vom Rest des Feldes abzusetzen und seinen Vorsprung auf mehr als drei Sekunden auszubauen.

Glock scheidet mit Getriebeproblem aus Kurz nach dem Öffnen des ersten Boxenstoppfensters war Gounon der erste Pilot, der zum Reifenwechsel kam. Doch beim Winward-Mercedes-Piloten klemmte es am linken Vorderrad, womit der AMG-Werksfahrer viel Zeit verlor und im Feld weiter durchgereicht wurde. Gounon folgten weitere Piloten aus dem Hinterfeld. Auch Timo Glock (Dörr-McLaren) gehörte zu den ersten Fahrern beim Boxenstopp, allerdings dauerte der Stopp beim früheren Formel-1-Piloten ungewöhnliche lange. Aus gutem Grund: Ein Problem mit dem Getriebe zwang Glock nur eine Runde später dazu, seinen McLaren vorzeitig abzustellen.

"Ich hatte vorher schon ein Problem, die Gänge zu wechseln", analysiert Glock bei ran.de. "Nach drei, vier Runden ging es schon los. Wir haben es nochmal mit einem Powercycle beim Boxenstopp versucht, das Auto aus und mal wieder anmachen. Aber der Gang ist dann steckengeblieben und das war es leider."

Nullnummer für Tabellenführer Aitken Dörr, Auer und Magnus kamen kurz vor dem Schließen des ersten Boxenstoppfensters gleichzeitig zum Reifenwechsel: Dabei lief der Stopp beim Polesetter nicht perfekt, womit er hinter Magnus zurückfiel. Und auch Wittmann, der schon einige Runden früher beim Stopp war und seine Reifen auf Temperatur hatte, rutschte vorbei. Spitzenreiter Rast kam als letzter Fahrer zum ersten Stopp, was allerdings keine Veränderungen brachte: Der Schubert-BMW-Pilot hielt seine Führung vor Auer und Wittmann, die sich ein Duell um den zweiten Platz lieferten. Der BMW-Pilot war zu diesem Zeitpunkt offensichtlich schneller, fand allerdings keinen Weg vorbei. Dahinter kämpften zwei alte Bekannte um einen Platz in den Punkten: Ricardo Feller (Land-Audi) und Jack Aitken (Emil-Frey-Ferrari) gerieten aneinander, wobei der Schweizer den Vortagessieger am Heck traf und in einen Dreher schickte. Die Folge: Drei Penalty-Laps für Feller, der damit aus den Punkterängen herausfiel.

