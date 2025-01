Das Kultteam Manthey weitet sein Programm in der DTM aus. In der Saison 2025 wird das Team aus Meuspath mit drei Porsche 911 GT3 R antreten.

Manthey Racing stockt in der DTM auf: Das Traditionsteam aus Meuspath wird in der Saison 2025 mit drei Porsche 911 GT3 R an den Start gehen. Das gab das Team am Dienstag offiziell bekannt.

Neben dem Österreicher Thomas Preining und dem Türken Ayhancan Güven, die bereits 2024 als Teamkollegen in der DTM unterwegs gewesen waren, komplettiert der niederländische Youngster Morris Schuring das Aufgebot.

Der 20-Jährige ist bei Manthey aber kein Unbekannter. Im vergangenen Jahr bestritt er mit dem Team die Langstrecken-WM WEC und holte bei den legendären 24 Stunden von Le Mans an der Seite von Richard Lietz und Yasser Shahin den Klassensieg.

"Nachdem 2024 unsere Erwartungen nicht erfüllt wurden, wir aber mit unserer Teamleistung sehr zufrieden waren, freuen wir uns, 2025 mit einem noch stärkeren Aufgebot in der DTM vertreten zu sein", erklärt Nicolas Raeder, Geschäftsführer der Manthey Racing GmbH. In der Teamwertung belegte Manthey den sechsten Platz.

Preining, DTM-Champion aus dem Jahr 2023, wird wie im Vorjahr im legendären Grello-Design an den Start gehen. Schuring wird die Saison unter der Nennung 'Manthey Junior Team' bestreiten.

"Die DTM war immer eine Serie, in der ich fahren wollte. Es ist ein Traum, der in Erfüllung geht und ich bin echt stolz, dies mit Manthey zu tun", sagte Schuring.

Der Saisonauftakt der DTM findet vom 25. bis 27. April in der Motorsportarena Oschersleben statt. Im Anschluss warten, wie in der vergangenen Saison, auch im Jahr 2025 insgesamt vierzehn weitere Rennen in Deutschland, Österreich und den Niederlanden auf die DTM-Teams.