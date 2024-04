DTM - Test in Hockenheim Tag 1: Porsche dominiert Auftakt, McLaren schnell

Anzeige

Der zwei Tage andauernde offizielle DTM-Test in Hockenheim (die neue Saison live im Free.TV auf ProSieben und im Livestream auf ran.de) beginnt wie die Saison 2023 geendet hat - und zwar mit Manthey EMA an der Spitze! Allerdings hatte Teamneuling Ayhancan Güven mit einer Bestmarke von 1:37.414 die Nase vor Champion Thomas Preining, der im "Grello"-Porsche um 0,122 Sekunden langsamer war.

Das einzige in der DTM verbliebene Porsche-Duo war deutlich schneller als Kelvin van der Linde, dem im Abt-Audi auf Platz drei 0,528 Sekunden fehlten. Zum Vergleich: Im Vorjahr fuhr Preining beim Titelfinale am Sonntag in 1:36.800 Poleposition, war also noch einmal um sechs Zehntel schneller.

"Wir haben Qualifying-Simulationen gemacht, und das Auto fühlt sich richtig gut an", freut sich Porsche-Werksfahrer Preining über seine Rückkehr ins DTM-Cockpit.

"Das Auto hat zwar die gleiche Homologation wie sonst, ist aber im Sprintformat viel spitzer zu fahren", erklärt der Österreicher im Gespräch mit Motorsport-Total.com. "Vor allem, wenn es auf mich zugeschnitten ist - das ist einfach cool. Außerdem ist es mega, wieder mit dem Team zusammen zu sein - auf der Strecke, auf der es so gut gelaufen ist."

Nennenswerte Zwischenfälle oder Unterbrechungen gab es am ersten Testtag nicht, an dem am Nachmittag 45 Minuten und am Abend 50 Minuten Fahrzeit zur Verfügung standen. Viele Piloten nutzten bei bedecktem Himmel und Temperaturen von 11 Grad die Gelegenheit, sich an ihre neuen Teams, Fahrzeuge oder Renningenieure zu gewöhnen.