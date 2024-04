DTM 2024: Neue Experten und Änderungen am Lausitzwochenende

Anzeige

Am 27. April startet die DTM in ihre neue Saison. In 16 Rennen an acht Wochenende wird Thomas Preining versuchen seinen Titel aus der vergangenen Saison zu verteidigen.

Schon vor dem ersten Rennen in Oschersleben (ab dem 26. April live auf ProSieben, ran.de, Joyn und in der ran-App) verkündet ran racing zwei Überraschungen.

Das bereits bekannte Experten-Team um Mike Rockenfeller, Maximilian Götz und Timo Scheider, wird durch David Schumacher und Nico Müller verstärkt.

Die beiden Ex-DTM-Piloten werden in der kommenden Saison an jeweils einem Wochenende ihre fachliche Expertise zum Besten geben.

Zudem wird es aufgrund der Eishockey-WM (ProSieben, ProSieben MAXX ran.de und JOYN zeigen 30 Spiele live) am 25. Mai - beim Rennwochenende am Lausitzring - veränderte Startzeiten geben.