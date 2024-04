Anzeige

Der ADAC hat Ende Februar das neue DTM-Reglement finalisiert und vom Deutschen Motor Sport Bund (DMSB) absegnen lassen.

Kernstück ist die neue Testbeschränkung, die die Kosten senken soll.

Aber worauf müssen sich die Fans der DTM (live auf ProSieben, Joyn, ran.de und in der ran-App) sonst in der neuen Saison, die Ende April in Oschersleben beginnt, einstellen?

"Wir haben wenig verändert", gibt Michael Rebhan, der als Serienmanager fungiert, im Gespräch mit "Motorsport-Total.com" zu.

Das habe auch damit zu tun, dass man wegen des 2024 um acht Boliden kleineren Feldes aktuell "um Stabilität" bemüht sei.

Das Wochenendformat mit einem 20-minütigen Qualifying am Morgen und einem Rennen (60 Minuten plus eine Runde) am Samstag und am Sonntag sowie das Boxenstopp-Fenster von Minute 20 bis 40 bleiben unverändert.