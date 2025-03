Landgraf-Team zeigt DTM-Optik für 2025: BWT-Comeback bei Lucas Auer!

Das Mercedes-AMG-Team Landgraf hat das erste Design für sein DTM-Comeback in der Saison 2025 präsentiert: Mercedes-Werksfahrer Lucas Auer wird im pink-roten Design von BWT und Windhager an den Start gehen. Das bedeutet für den 30-jährigen Österreicher eine Rückkehr zu den Wurzeln, denn bereits von 2015 bis 2017 war Auer in der Hersteller-DTM ganz in Pink unterwegs.