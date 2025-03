DTM: Nicki Thiim nach Audis GT3-Aus enttäuscht über deutsche Hersteller

Ab 2025 wird in der DTM kein Audi-Bolide mehr ins Rennen gehen. Ex-Audi Pilot Nicki Thiim betrachtet diese Entwicklung mit einem traurigen Auge.

2025 wird erstmals seit dem Ende der "alten" DTM Mitte der 1990er-Jahre kein Audi-Bolide in der Traditionsserie Start stehen. Und das, obwohl die Ingolstädter laut Recherchen von Motorsport-Total.com sogar die Möglichkeit gehabt hätten, über das Geheimprojekt R-Next einen GT3-Nachfolger für den R8 LMS auf den Markt zu bringen.

Stattdessen hat Audi im Motorsport alles dem Formel-1-Einstieg im Jahr 2026 untergeordnet. Ob Ex-Audi-Pilot Nicki Thiim das nachvollziehen könne?

"Es gibt viel auf diesem Planeten, was ich nicht nachvollziehen kann, insbesondere in der Automobilindustrie", antwortet er in einem Interview mit Motorsport-Total.com beim DTM-Finale 2024. "Besonders die deutschen Hersteller haben sich da schön selbst in den Fuß geschossen."