Pink-rotes Design für Lucas Auer in der neuen DTM-Saison. Das DTM-Comeback für das Landgraf-Team kann also kommen.

Das Mercedes-AMG-Team Landgraf hat das erste Design für sein DTM-Comeback in der Saison 2025 präsentiert: Mercedes-Werksfahrer Lucas Auer wird im pink-roten Design von BWT und Windhager an den Start gehen. Das bedeutet für den 30-jährigen Österreicher eine Rückkehr zu den Wurzeln, denn bereits von 2015 bis 2017 war Auer in der Hersteller-DTM ganz in Pink unterwegs.

Und auch seinen Formel-1-Test für Force India bestritt er 2017 in Ungarn in den Farben von Sponsor BWT, der damals für die Optik des Boliden verantwortlich war. "Ich freue mich riesig, wieder im BWT Auto zu sitzen", sagt Auer über das neue Design.

Zum bekannten BWT-Pink gesellt sich das markante Windhager-Rot, das den Mercedes-AMG GT3 farblich in zwei Hälften teilt. Das ebenfalls österreichische Unternehmen gilt als Spezialist für innovative Heizlösungen und hat sich als Hersteller von modernen Heizkesseln für erneuerbare Energien etabliert.

Trotz der neuen Zusammenarbeit mit Windhager überwiegt im Fahrzeugdesign von Lucas Auer aber das bekannte BWT-Pink. "Ich freue mich auf die Saison und auf eine hoffentlich lange Zusammenarbeit gemeinsam mit BWT und Langraf Motorsport", so Auer.