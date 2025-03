Besonders bitter ist diese Nachricht für die beiden Porsche-Vertragsfahrer Buus und Feller, die sich auf ihr Debüt mit Allied Racing in der DTM vorbereitet hatten. Porsche arbeitet nun intensiv daran, ein Alternativprogramm für die Saison 2025 zu entwickeln.

Knalleffekt vor dem Start der DTM -Saison 2025: Das neue Porsche-Team Allied Racing, das ursprünglich mit zwei Porsche 911 GT3 R für Ricardo Feller und Bastian Buus an den Start gehen wollte, hat seine Autos noch vor Saisonbeginn wieder zurückgezogen. Das bestätigt Porsche in einem offiziellen Statement.

Riesen-Überraschung in der DTM. Eines der Teams zieht die Autos schon vor dem Saison-Start zurück.

Angesichts der Tatsache, dass der Saisonstart der meisten Rennserien bereits erfolgt ist oder unmittelbar bevorsteht, gestaltet sich diese Aufgabe jedoch äußerst schwierig. Ungewiss bleibt, ob eine alternative Lösung gefunden werden kann, um zumindest einem der beiden Piloten den Start in der DTM-Saison 2025 zu ermöglichen.

Das Wichtigste in Kürze

"Zudem befinden wir uns mit Allied-Racing in einem konstruktiven Dialog, um die Folgen aus der Absage zu besprechen", heißt es von Porsche weiter. Offizielle Gründe, warum der bayrische Rennstall die beiden Einschreibungen für die DTM-Saison 2025 wieder zurückziehen muss, gibt es bislang nicht.

Erst vor wenigen Wochen sorgte Tennisstar Alexander Zverev für Aufsehen, als er öffentlich bekannt gab, mit seiner Investmentfirma Tie-Break Ventures, die er gemeinsam mit seinem Bruder Mischa leitet, als Anteilseigner bei Allied Racing eingestiegen zu sein.

Sollte sich kein Ersatzteam für Allied Racing finden, wird Manthey-Racing, wie bereits im Vorjahr, die einzige Porsche-Mannschaft in der DTM stellen. Allerdings bringt das Team in diesem Jahr einen dritten Porsche 911 GT3 R an den Start, der von DTM-Neuling Morris Schuring pilotiert wird.