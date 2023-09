Wieso Rene Rast das Sonntagsrennen der DTM in Spielberg verpassen könnte

Anzeige

Schubert-BMW-Pilot Rene Rast kann das zweite Rennen der DTM am Sonntag auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg möglicherweise nicht bestreiten - aus einem erfreulichen Grund. Der dreimalige DTM-Champion und seine Frau Diana erwarten Nachwuchs und die Geburt steht unmittelbar bevor, bei der Rast seiner Frau unbedingt zur Seite stehen will.

"Wenn jetzt der Anruf kommt, versuche ich, heute Abend schnell nach Hause zu kommen und morgen hoffentlich wieder da zu sein", sagt Rast im Interview mit dem Instagram-Kanal ran_racing.

"Es ist kein schönes Gefühl, wenn du hier bist, so fünf, sechs Stunden weg von der Frau, die gefühlt schon dreimal im Krankenhaus war und gesagt hat: 'Jetzt geht's los'", sagt Rast. "Aber es ist ein Job, eine Leidenschaft, der muss man folgen."

Mit BMW und seinem Team Schubert ist allerdings geklärt, dass Rast vorzeitig abreisen kann, sollte die Geburt unmittelbar bevorstehen. Für diesen Fall ist ein möglicher Ersatzfahrer in Spielberg vor Ort, der Rast am Sonntag vertreten würde.

ran.de DTM am Red Bull Ring - Sonntag ab 12:55 Uhr LIVE auf ProSieben und im Stream auf

Dabei handelt es sich um den Belgier Dries Vanthoor, der bereits in Zandvoort eingesprungen war, als Rast wegen eines parallel stattfindenden Formel-E-Rennens verhindert war. "Dries ist ein sehr guter Ersatzfahrer. Er passt sogar in meinen Sitz, sodass wir nicht viel ändern müssen", ist Rast überzeugt, dass Vanthoor ihn auch in Spielberg würdig vertreten wird.