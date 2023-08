Thomas Preining im ran-Interview: "Privat Auto fahren? Meist macht das meine Freundin"

ran : Ist vor so einem Überholmanöver in Ihrem Kopf, dass es gegen einen Rene Rast geht, der gerne mal härter verteidigt oder verhalten Sie sich bei jeder Aktion gegenüber jedem Fahrer gleich?

Preining: Natürlich hat Rene eine andere Meinung als ich. Ich würde in seiner Position genauso argumentieren und er in meiner wahrscheinlich so wie ich. Es stimmt, ich habe ihn nicht so überholt, wie wir es in der Fahrerbesprechung festgelegt haben. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir beim Kurveneingang, also dann wenn man einlenkt, Tür-an-Tür für ein Überholmanöver sein müssen. Allerdings hat er - im Vergleich zu seinen Runden davor - viel früher eingelenkt, um sich zu verteidigen. Und er hat sich während des Anbremsen bewegt, was auch ein Sicherheitsrisiko und gegen die Regeln ist. Von daher war es für beide Seiten vermeidbar, sich zu berühren. Wir hatten beide keine böse Absicht. Ich habe vor Rene großen Respekt, für mich ist das kein Thema.

ran : Glückwunsch zum Sieg am Norisring und der Führung in der DTM-Meisterschaftswertung, Thomas Preining. Am Sonntag gipfelte Ihr Triumph mit einem Überholmanöver in der ersten Kurve. Dabei gab es auch Kontakt mit Schubert-Pilot Rene Rast, der nach dem Rennen sagte, ganz legal war der Überholvorgang nicht. Wie bewerten Sie mit etwas Abstand die Szene?

Vor dem nächsten Rennwochenende der DTM vom 4. bis 6. August am Nürburgring (live auf ProSieben und ran.de) spricht der DTM-Führende in einem zweiteiligen Interview mit ran racing über hartes Racing, heiße Temperaturen und Mick Schumacher. Hier Teil eins.

Nach seinem ersten Saisonsieg beim vergangenen Rennen am Norisring führt er die Fahrerwertung vor dem aktuellen Champion Sheldon van der Linde mit zehn Punkten Vorsprung an.

Thomas Preining ist aktuell der Mann der Stunde in der DTM. Der Österreicher führt vor den Rennen am Nürburgring vom 4. bis 6. August (live auf ProSieben und ran.de) die DTM-Wertung an. Im Interview mit ran racing spricht Preining über hartes Racing, Abkühlung im Rennwagen und privates Autofahren.

ran: Am Norisring waren es mit rund 35 Grad wieder so hohe Temperaturen, dass sogar teils die Zuschauer es kaum aushalten konnten. Im Auto ist es nochmal heißer. Wie bereiten Sie sich auf so Extremsituationen vor?

Preining: Ich gehe oft in die Sauna, man muss den Körper an solche Situationen gewöhnen. Am Norisring hatten wir ein Trinksystem verbaut. Ich bin jedoch jemand, der immer einen Satz heiße Ohren als Erinnerung braucht (lacht). Ich werde immer am Funk erinnert, etwas zu trinken, da ich sonst so im Tunnel bin, dass ich es vergesse.

ran: Das Trinksystem funktioniert dann einfach via Knopfdruck?

Preining: Genau. Du musst jedoch wirklich schnell trinken! Weil sonst wird das Wasser sehr warm, was auch zeigt, wie die Temperaturen im Wagen steigen können. Ich habe mich im ersten Rennen am Norisring richtig verbrannt. Ich wollte nach fünf Runden das erste Mal trinken und habe mich so verbrannt, dass die ganze Haut aus dem Mund rauskam. Damit ist nicht zu spaßen.

ran: Gibt es andere Möglichkeiten sich abzukühlen in einem Rennen?

Preining: Wir haben eine Klimaanlage, aber die nutzen wir nicht, da diese Energie kostet. Und man möchte als Fahrer keine Millisekunde einbüßen.

ran: Gab es denn mal ein Rennen, bei dem Sie das Gefühl hatten, dass Sie aus gesundheitlichen Gründen abbrechen mussten?

Preining: An sowas habe ich noch nie gedacht. Aber vor zwei Jahren fuhr ich mal in Bathurst, Australien. Das war ein 12-Stunden-Rennen und am Renntag waren es 46 Grad. Unsere Klimaanlage ist nach einer Stunde ausgefallen. Da ist mir in einem Doppelstint die letzten Runden etwas schwarz geworden und ich dachte ich kollabiere gleich. Aber es ist gut gegangen.

ran: Wie viel Kilo verlieren Sie in so einem Rennen durch Schwitzen?

Preining: So an die 1,3 Kilogramm pro DTM-Rennen.