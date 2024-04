Um bewusst jene Tage zu wählen, an denen die Bedingungen am besten sind?

Nach dem offiziellen DTM-Test in Hockenheim vergangene Woche haben heute die Vorbereitungen der Teams in Oschersleben auf den Saisonauftakt in eineinhalb Wochen begonnen.

"Diese zwei Tage konnten wir nicht mehr zurückgeben. Wir haben also in keiner Weise bewusst mehrere Tage gebucht, nachdem die Testbeschränkung eingeführt wurde, um uns den schöneren Tag auszusuchen. Das ist aus der Situation davor entstanden", so Arkenau.

"Wir haben schon im Januar bei einem Trackday-Anbieter verbindlich zwei Testtage in Oschersleben gebucht, als es in der DTM noch keine Testbeschränkung gab", sagt Arkenau gegenüber Motorsport-Total.com.

Während Winward auf Nachfrage zum Thema nicht Stellung nehmen will, argumentiert Patrick Arkenau, der bei Manthey EMA als Geschäftsbereichsleiter für die Renneinsätze fungiert, dass man den zusätzlichen Testtag in Oschersleben Anfang des Jahres gebucht hatte, als die Testregelung noch völlig unklar war.

So lief der erste limitierte Testtag

Dass Manthey EMA nun am Dienstag mit beiden Fahrzeugen testet, hat auch damit zu tun, dass die Porsche-Truppe erst am Wochenende auf der Nordschleife im Einsatz war. Abgesehen davon sind die Wetterbedingungen aktuell in Oschersleben unberechenbar: Nachdem es am Montag abgesehen von ein paar nassen Flecken am Morgen weitgehend trocken blieb, könnte es am Dienstag regnen. Es sieht also nicht so aus, als hätte man einen Vorteil.

Die insgesamt 8:45 Stunden Testzeit verliefen abgesehen von einer Roten Flagge übrigens ohne größere Zwischenfälle. Auslöser war dafür am Vormittag der Emil-Frey-Ferrari mit der Startnummer 14, der plötzlich in der zweiten Kurve im Kiesbett steckte.

Für das Auto nominiert war aber laut Informationen von Motorsport-Total.com nicht Jack Aitken, sondern die beiden ADAC-GT-Masters-Piloten Alain Valente und Jean-Luc D'Auria.

Die Bestzeit am ersten Tag fuhr Thierry Vermeulen in 1:22.163. Der zweitplatzierte Feller war im Abt-Audi um 0,306 Sekunden langsamer. Zum Vergleich: Thomas Preinings Pole-Zeit aus dem Vorjahr beträgt 1:21.347. Neben dem zweiten Emil-Frey-Ferrari war auch der Joos-Porsche, der im ADAC GT Masters zum Einsatz kommt, am Montag auf der Strecke.