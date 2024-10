Flörsch und Schreiner bei Frauen-Tests in der Formel E

Große Chance für Sophia Flörsch und Carrie Schreiner: Die beiden deutschen Rennfahrerinnen erhalten am 7. November die Chance, den neuesten Formel-E-Rennwagen im spanischen Valencia zu steuern. Die 23 Jahre alte Flörsch und die drei Jahre ältere Schreiner nehmen am ersten offiziellen und exklusiven Frauen-Test der vollelektrischen Rennserie teil. Flörsch fährt für das Nissan Formula E Team, Schreiner für Maserati MSG Racing.

Flörsch, die schon dreimal bei den legendären 24 Stunden von Le Mans am Start war, ist "sehr aufgeregt. Es wird ganz anders als meine bisherigen Erfahrungen im Motorsport sein. Ich bin hoch motiviert, alles aus dem Test herauszuholen." Flörsch hatte als 18-Jährige mit einem Horrorunfall beim Formel-3-Finale in Macau/China für Schlagzeilen gesorgt.

Sie war bei hohem Tempo nach einer Kollision abgehoben und hatte den Begrenzungszaun durchschlagen. Bei dem Crash erlitt sie eine Fraktur der Wirbelsäule, die in einer elfstündigen Operation gerichtet wurde. Vier Monate später stieg sie in Monza wieder in einen Rennwagen.

Die aus Völklingen stammende Carrie Schreiner hatte bereits 2018 einmal in einem Formel-E-Boliden gesessen. "Dieser Test ist eine wichtige Gelegenheit für Fahrerinnen, auf sich in der Welt der Formel E aufmerksam zu machen", sagte die Saarländerin, "einen Formel-E-Boliden zu pilotieren, ist eine einzigartige und herausfordernde Erfahrung."