Formel E: Auch 2026 wieder Rennen in Berlin

Die Formel E wird auch in der kommenden Saison wieder in Berlin gastieren. Die FIA gab am Dienstag den provisorischen Rennkalender für die Saison 2025/26 bekannt - mit 18 Rennen in zwölf Städten ist es der umfangreichste in der Geschichte der vollelektrischen Rennserie. Berlin ist die einzige Stadt, die in jeder Saison mindestens ein Formel-E-Rennen ausgetragen hat.

"Berlin bleibt eines der Highlights im Formel-E-Kalender – eine dynamische Metropole an der Spitze von Innovation, Technologie und nachhaltiger Mobilität", sagte Solenne Arrighi, leitende Eventmanagerin der Formel E. Die Strecke befindet sich auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof. Der erste Lauf der Saison 2025/26 findet am 6. Dezember in Sao Paulo statt. Neu im Rennkalender sind Miami und Madrid. Der Große Preis auf dem traditionsreichen Circuito de Madrid-Jarama ist das erste Motorsport-WM-Rennen in der spanischen Hauptstadt seit 1989.

Das Saisonfinale steigt erneut in London mit einem Doppelrennen im Exhibition Centre am 15. und 16. August 2026.