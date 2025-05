Formel E: Günther triumphiert in Shanghai

Der deutsche Motorsportler Maximilian Günther hat seinen zweiten Saisonsieg in der Formel E gefeiert. Beim E-Prix in Shanghai triumphierte der gebürtige Oberstdorfer vom Team DS Penske vor Jean-Éric Vergne (Frankreich) und Taylor Barnard (McLaren). Der WM-Führende Oliver Rowland (Nissan) wurde Fünfter, sein Vorsprung auf seinen britischen Landsmann Barnard beträgt nach dem zehnten von 16 Rennen komfortable 86 Punkte.

"Ich kann mein Glück kaum fassen. Unsere Strategie war heute perfekt, wir hatten am Ende sogar mehr Energie als die Verfolger. Ich konnte immer angreifen", sagte Günther: "Das Momentum war bisher nicht auf unserer Seite, das hat sich heute endlich geändert."

Am Sonntag (8.05 Uhr MESZ) findet in der chinesischen Metropole Shanghai das elfte Saisonrennen statt, es folgen Stationen in Jakarta/Indonesien, Berlin und London. Günther hatte in dieser Saison bereits in Jeddah/Saudi-Arabien gewonnen und ist Fünfter in der Gesamtwertung. Er liegt exakt 100 Punkte hinter Rowland.

Der 27 Jahre alte Günther legte den Grundstein für seinen Erfolg mit einem starken Qualifying. Dort holte der Deutsche die Pole Position und nutzte diesen Vorteil im Rennen aus. Sein Teamkollege Vergne sicherte DS Penske mit einem sehenswerten Manöver in der Schlussrunde erstmals überhaupt die ersten beiden Plätze in einem Formel-E-Rennen.

"Platz eins und zwei ist natürlich ein perfekter Start in den Double-Header in China", sagte Günther.