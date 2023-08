Formel E: Rene Rast verlässt McLaren

Platz 5 (+4): Ricardo Feller (Abt Sportsline)

Feller performt! Der Schweizer war teils sogar am zweiten Saisonsieg dran, doch er büßte wie andere auch durch den heftigen Regen an Plätzen ein. Mit 27 Punkten am Rennwochende war er einer der besten Fahrer und ist mit 88 Punkten in der Fahrerwertung bester Audi-Pilot und auf Platz 3 - punktgleich mit Mirko Bortolotti. © IMAGO/Pakusch