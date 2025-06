Formel E: Wehrlein auf dem Podest

Weltmeister Pascal Wehrlein ist beim zweiten Formel-E-Rennen von Shanghai auf das Podest gefahren und hat damit seine leise Hoffnung auf den erneuten Titelgewinn genährt. Der Porsche-Pilot wurde am Sonntag Zweiter hinter Nick Cassidy (Neuseeland) im Jaguar, den dritten Rang belegte Wehrleins Teamkollege Antonio Felix da Costa (Portugal).

Maximilian Günther (DS Penske), der das Rennen am Samstag gewonnen hatte, schied am Sonntag vorzeitig aus. Wehrlein ist nach elf Rennen nun Zweiter der Gesamtwertung. Oliver Rowland (Nissan) führt zwar weiterhin souverän, der Brite blieb allerdings zum zweiten Mal in dieser Saison ohne Punkte und büßte einiges an Vorsprung ein: 68 Zähler trennen Wehrlein noch von der Spitze.

"Wir kämpfen jetzt vor allem um die Team-WM", sagte der Deutsche, "in der Fahrerwertung ist der Abstand fast zu groß. Aber wir geben nicht auf." Noch fünf Rennen sind zu absolvieren. Bei der Station in Jakarta/Indonesien wird nur ein E-Prix gefahren, es folgen zwei weitere Doppelveranstaltungen in Berlin und London.

Der Terminplan in Shanghai war aufgrund starken Regens durcheinandergebracht worden. Das Rennen sollte zunächst früher starten, begann letztlich aber sogar später als ursprünglich geplant. Los ging es mit einem rollenden Start hinter dem Safety Car, Wehrlein verbesserte sich bald von Startplatz drei auf den zweiten Rang. Er hatte dann allerdings Probleme auf der nassen Strecke, rutschte bei der Verfolgung beinahe aus der Kurve und klagte über das Setup seines Autos.