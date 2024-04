Formel E: Wehrlein nach zweitem Saisonsieg WM-Spitzenreiter

Anzeige

Pascal Wehrlein hat mit seinem zweiten Saisonsieg die WM-Führung in der Formel E zurückerobert. Der frühere Formel-1-Pilot gewann das siebte Saisonrennen in Misano vor dem Briten Jake Dennis und Nick Cassidy aus Neuseeland. Für Wehrlein war es der zweite Saisonsieg, in der Gesamtwertung verdrängte der Porsche-Pilot den Briten Oliver Rowland (Nissan), der im zweiten Rennen des Wochenendes leer ausging.

Maserati-Fahrer Maximilian Günther, am Samstag guter Dritter, schloss das Wochenende mit einem neunten Platz ab. Er ist mit 65 Punkten Fünfter der Gesamtwertung. Wehrlein hat wie Dennis 89 Punkte, liegt aber vorne, da er mehr Siege aufzuweisen hat als der Brite. Rowland (80) folgt als Dritter.

Am 27. April macht die Formel E in Monaco Halt. Dort steht ein Rennen auf dem Programm. In Berlin macht die Serie am 11. und 12. Mai Station. Das Saisonfinale steigt am 20./21. Juli in London.