Formel E: Wehrlein und Porsche holen WM-Titel

Der deutsche Formel-E-Pilot Pascal Wehrlein hat sich mit seinem Rennstall Porsche die Team- und die Herstellerweltmeisterschaft gesichert. Nach dem Gewinn der Fahrer-WM im Vorjahr durch Wehrlein gehen damit erstmals auch die beiden anderen WM-Titel an den deutschen Autobauer. Wehrlein und seinem portugiesischen Kollegen Antonio Felix da Costa reichten dazu in einem letzten wilden Rennen in London die Positionen sechs und acht, um sich gegen Konkurrent Nissan um Fahrerweltmeister Oliver Rowland durchzusetzen.