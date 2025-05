Formel E: Wehrlein wird Zweiter in Tokio

Weltmeister Pascal Wehrlein hat seinen zweiten Saisonsieg in der Formel E knapp verpasst. Beim neunten Lauf der Elektrorennserie in Tokio musste sich der Porsche-Pilot am Sonntag nur dem britischen WM-Spitzenreiter Oliver Rowland geschlagen geben, der Nissan den erhofften Heimsieg bescherte. Maximilian Günther (Penske) fuhr als Zehnter ebenfalls in die Punkte, Rookie David Beckmann (Cupra) belegte den 13. Platz.

"Im Moment bin ich ehrlich gesagt noch ein bisschen enttäuscht", sagte Wehrlein im Interview nach dem Rennen: "Wir müssen analysieren, was wir hätten besser machen können." Der frühere Formel-1-Pilot verbesserte sich mit 84 Punkten auf den zweiten Rang der WM-Wertung. Sein Rückstand auf Rowland (161) ist allerdings bereits enorm.

Die Saisonrennen zehn und elf stehen in zwei Wochen in Shanghai auf dem Programm. Im Juli macht die Elektroserie in Berlin Station.