Formel E: Weltmeister Wehrlein feiert ersten Saisonsieg

Weltmeister Pascal Wehrlein hat in der Formel E seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Beim fünften Lauf der Elektrorennserie in Miami gewann der Porsche-Pilot am Samstag vor dem Brasilianer Lucas die Grassi (Yamaha) und Teamkollege Antonio Felix da Costa. Wehrlein profitierte dabei von einer Strafe für Norman Nato (Nissan), der das Rennen zunächst an Position eins beendet hatte, im Anschluss aber auf Platz sechs zurückgestuft wurde.