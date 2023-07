Infos Formel-E-Finale 2023 London: TV, Livestream, Teilnehmer, Zeitplan

Anzeige

Formel E präsentiert von ran.de: Alle Information zum Saisonfinale der Formel E 2023 in London: Fahrer, Teams, Termin, TV-Zeiten

In der WM-Saison 2023 der Formel E wird am Wochenende das letzte Kapitel aufgeschlagen. Beim Double-Header auf dem Stadtkurs des ExCeL-Center in London (Großbritannien) fällt die Entscheidung darüber, wer sich in der neunten Saison der Elektrorennserie zum Champion krönt.

Die besten Aussichten auf den Titelgewinn hat in doppelter Hinsicht ein Lokalmatador: Andretti-Pilot Jake Dennis. Zum einen führt Dennis die aktuelle Formel-E-Gesamtwertung 2023 mit 24 Punkten Vorsprung an. Zum anderen hat er sowohl bei der Erstauflage auf dem ExCEL-Circuit (2021) als auch im vergangenen Jahr 2022 jeweils eines der beiden Rennen gewonnen. Für das diesjährige Rennwochenende hat man das Streckenlayout minimal verändert, indem man zwei Kurven entfernt hat.

Dennis' Vorsprung von 24 Punkten an der Tabellenspitze ist einigermaßen komfortabel, aber noch nicht so, dass der Brite ganz beruhigt schlafen könnte. Maximal 58 Punkte sind am Wochenende noch erreichbar, denn für einen Sieg gibt es 25, für eine Pole gibt es drei und für eine schnellste Rennrunde gibt es einen Punkt. Fakt ist aber auch: Mit einem optimalen Samstag kann Dennis den Titelgewinn schon vor dem Finaltag (Sonntag) sicherstellen.

Derjenige, der Tabellenführer Jake Dennis mit derzeit 24 Punkten Rückstand am dichtesten auf den Fersen liegt, ist Envision-Pilot Nick Cassidy. Abgesehen vom Neuseeländer haben auch dessen Landsmann Mitch Evans (Jaguar) und Pascal Wehrlein (Porsche) aus Deutschland noch Titelchancen. Im Falle von Evans und Wehrlein sind diese Chancen bei 44 respektive 49 Punkten Rückstand aber nur noch theoretischer Natur.