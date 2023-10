Porsche bestätigt Pascal Wehrlein und Antonio Felix da Costa als Stammfahrer

Anzeige

Die letzte Fahrerpaarung für die zehnte Formel-E-Saison 2024 steht fest: Pascal Wehrlein und Antonio Felix da Costa werden auch im kommenden Jahr für Porsche an den Start gehen und mit dem 99X Electric um die Weltmeisterschaft kämpfen. Wehrlein gehört bereits seit 2021 zum Formel-E-Team von Porsche, während da Costa vor der letzten Saison neu dazustieß.

In der vergangenen Saison blieb Porsche hinter den Erwartungen zurück, auch wenn die Mannschaft mit dem vierten Platz in der Teamwertung das beste Ergebnis seit dem Formel-E-Einstieg in der Saison 2019/20 erreichte. Wehrlein feierte Siege in Diriyah und Jakarta, was ihm den vierten Platz in der WM-Wertung einbrachte.

Teamkollege da Costa erreichte mit Podiumsplätzen in Hyderabad und Portland sowie einem beeindruckenden Sieg in Kapstadt den neunten Gesamtrang. Insbesondere im Qualifying zeigte sich jedoch die Schwäche von Porsche: Der zweite Startplatz von da Costa in Sao Paulo war das beste Qualifying-Ergebnis, eine Poleposition konnten die beiden Porsche-Fahrer nicht erzielen.

Daher nutzte Porsche die Pause, um das Softwaresystem des 99X Electric zu verbessern. Ein wichtiger Punkt, an dem gearbeitet wurde, war die Verbesserung der Qualifying-Performance. "Wir haben die Zeit genutzt, um die vergangene Saison im Detail aufzuarbeiten", verrät Florian Modlinger, Gesamtprojektleiter der Formel E bei Porsche.

"Dabei haben wir in einer Stärken-und-Schwächen-Analyse die Potenziale bewertet, die noch in unserem Paket stecken", so Modlinger weiter. "Im Hinblick auf die Saison 10 haben wir vor allem an der Weiterentwicklung der Software gearbeitet, um unsere vier 99X Electric [zwei vom Porsche-Kundenteam Andretti] noch konkurrenzfähiger zu machen."

Gabriela Jílkova wird Rookie bei Porsche

Beim offiziellen Formel-E-Test in Valencia (24. bis 27. Oktober) wird Porsche weiter daran arbeiten, in der kommenden Saison den WM-Titel nach Deutschland zu holen. Wehrlein und da Costa werden in Spanien von LMP3- und GT4-Fahrerin Gabriela Jílkova begleitet, die von Porsche als Rookie-Pilotin nominiert wurde.

"Den Test in Valencia werden wir nutzen, um uns als Hersteller und Team weiter gezielt und fokussiert auf die neue Saison vorzubereiten", kündigt Modlinger an. "Unser Ziel für 2024: Wir wollen unsere gute Rennperformance halten und uns im Qualifying weiter verbessern."

"Neben Pascal Wehrlein und António Félix da Costa wird Gabriela Jílková mit uns in Valencia sein", erklärt der Formel-E-Gesamtprojektleiter bei Porsche. "Nachdem sie uns bereits im Simulator unterstützt, geben wir ihr jetzt die Chance, auch auf der Rennstrecke zu zeigen, was sie kann."

Wehrlein "sicher, dass Fortschritte gemacht wurden"

"Ich freue mich auf Valencia. Dieser Test ist immer cool, weil alle Teams und alle Fahrer dabei sind", sagt da Costa. "Da können wir im direkten Vergleich sehen, wo wir stehen, wo wir schon stark sind und wo wir vielleicht noch zulegen müssen. Die Vorbereitung auf die Saison 10 läuft für mich viel besser als die auf die Saison 9."

"Damals kam ich neu ins Team, musste mich erst eingewöhnen und das neue Auto kennenlernen", erinnert der Portugiese. "Diesmal ist alles einfacher. Die Formel-E-Pause habe ich genutzt, um Langstreckenrennen mit dem Porsche 963 zu fahren, Zeit mit meiner Familie und Freunden zu verbringen und mich mental und körperlich auf die neue Saison vorzubereiten."

Auch Wehrlein kann es kaum erwarten, wieder in das Cockpit zu klettern: "Der Test in Valencia ist der Startschuss für die neue Saison", freut sich der Deutsche. "Wir stecken schon seit Wochen mitten in der Vorbereitung, waren auch schon im Simulator. Ich bin sicher, dass wir weitere Fortschritte gemacht haben."

"In der vergangenen Saison haben wir viel gelernt, auf dem wir jetzt aufbauen können", glaubt Wehrlein. "Für Valencia ist es wichtig, gut vorbereitet zu sein, um unser Testprogramm problemlos abspulen zu können und weitere Erkenntnisse zu gewinnen. Es gibt einige kleine Änderungen für die neue Saison. Valencia wird uns sicherlich helfen, diese optimal zu verstehen. Und dann kann es losgehen."