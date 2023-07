Thomas Laudenbach, Leiter Porsche Motorsport, erklärte, dass der Sportwagenhersteller "innovative Technologien und mehr Nachhaltigkeit in den Motorsport bringen" wolle: "Die Formel E spielt dabei eine große Rolle. Der Wettbewerb in dieser Serie ist auf einem außergewöhnlich hohen Niveau und ermöglicht uns, wichtige Impulse für zukünftige Serienmodelle zu setzen."

"Mit unserem Einstieg in die Formel E haben wir ein neues Kapitel im vollelektrischen Motorsport aufgeschlagen", sagt Michael Steiner, Vorstand für Forschung und Entwicklung der Porsche AG: "Wir sind nach wie vor davon überzeugt, mit unserer Präsenz und unseren Erfolgen in der Formel E einen Grundstein für künftige Mobilitätslösungen zu legen."

Porsche sieht seine Zukunft auch in den kommenden Jahren in der Formel E. Wie der deutsche Autobauer am Montag mitteilte, bleibt er bis einschließlich der Saison 2025/26 der Elektrorennserie als Werksteam erhalten. Ursprünglich hatte sich Porsche bis 2024 zur Serie bekannt.

Porsche noch mit doppelten Titelchancen

Porsche war im Jahr 2019 in die Formel E eingestiegen und bestreitet aktuell seine vierte Saison in der Elektrorennserie. Vor den finalen beiden Saisonrennen am kommenden Wochenende in London (live auf ProSieben, P7 MAXX und im Livestream auf ran.de) hat das Werksteam mit den beiden Fahrern Pascal Wehrlein und Antonio Felix da Costa noch Titelchancen in der Team-WM.

Neben dem Werksteam rüstet Porsche auch das Formel-E-Kundeteam Andretti mit Antriebseinheiten aus dem eigenen Haus aus. Der Brite Jake Dennis, der für Andretti unterwegs ist, geht als Gesamtführender in das Saisonfinale.