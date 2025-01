Premiere in Dschidda: Formel E führt Boxenstopps ein

Die Formel E will mit der Einführung eines verpflichtenden Boxenstopps für mehr Spannung in der Elektrorennserie sorgen. Der sogenannte "Pit Boost", bei dem Weltmeister Pascal Wehrlein und Co. etwa zehn Prozent elektrische Energie bei einem 30-sekündigen Halt in der Boxengasse nachladen können, komme "ab sofort in ausgewählten Rennen" zum Einsatz und erweitere "den strategischen Handlungsspielraum für die Teams", teilte die Formel E am Donnerstag mit.

Seine Premiere feiert das neue Rennelement bereits beim kommenden E-Prix in Dschidda/Saudi-Arabien (14. und 15. Februar). Die Neuerung werde "Teams und Fahrer gleichermaßen vor die Herausforderung stellen, unter großem Druck Entscheidungen zu treffen", sagte Alberto Longo, Mitbegründer und Chief Championship Officer der Formel E. Sie erhöhe zudem "das Potenzial für dramatische Überholmanöver, unerwartete Wendungen und Einfallsreichtum".

Die laufende Saison hatte mit dem ersten Rennwochenende in Sao Paulo/Brasilien begonnen. Nach dem zweiten Rennen in Mexiko vor zwei Wochen ist Titelverteidiger Wehrlein in der Gesamtwertung als bester Deutscher Vierter, in Führung liegt Wehrleins portugiesischer Porsche-Teamkollege Antonio Felix da Costa.