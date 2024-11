Unwetterkatastrophe: Formel E verlegt Test nach Madrid

Wegen der Unwetterkatastrophe im Osten Spaniens hat die Elektrorennserie Formel E ihre Testfahrten auf eine andere Strecke verlegt. Anfang November soll nicht wie geplant in Valencia, sondern in Madrid gefahren werden. Dies wurde laut Formel E nach Rücksprache mit den örtlichen Behörden, dem Automobil-Weltverband FIA und den Verantwortlichen am Circuit Ricardo Tormo entschieden.

"Wir alle verfolgen die tragische Situation in Valencia, wo Sturzfluten die Region verwüstet und viele Menschenleben gefordert haben", hieß es in der Mitteilung der Serie. Die Formel E prüfe derzeit, "wie wir die Region in dieser schweren Zeit konkret unterstützen können". Es gehe darum, in der aktuellen Situation "keine Ablenkung zu schaffen oder wertvolle Ressourcen zu beanspruchen, die viel besser zur Unterstützung der Menschen eingesetzt werden können".

Die elfte Saison beginnt mit den Rennen am 6. und 7. Dezember in Sao Paulo/Brasilien. Der Test soll vom 5. bis 8. November auf dem Circuit del Jarama in Madrid ausgetragen werden. Das gilt auch für den ersten reinen Frauen-Test der Formel E.

Zuletzt waren wegen der Flutkatastrophe in der spanischen Fußball-Liga bereits die Spiele FC Valencia - Real Madrid und FC Villarreal - Rayo Vallecano abgesagt worden. Auch mehrere für Mittwoch und Donnerstag vorgesehene Pokalduelle konnten nicht stattfinden.

Vom 15. bis 17. November soll ich Valencia das Saisonfinale der Motorrad-WM über die Bühne gehen. Wegen der aktuellen Lage in der Region gibt es Zweifel an der Austragung.