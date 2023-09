Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff machte in der vergangenen Woche beim Großen Preis von Singapur deutlich, dass er Schumacher auch im kommenden Jahr gern als Ersatzmann an Bord hätte, sollte sich in der Formel 1 keine Tür für den 24-Jährigen öffnen: "Wenn sein Engagement bei einem anderen Hersteller erlaubt, bei uns Reservefahrer zu sein, dann werden wir ihn natürlich halten."

"Wir reden mit Mick über eine Möglichkeit, in unserem Langstreckenprogramm zu arbeiten", sagte Famin bei einer Pressekonferenz am Rande des Großen Preises von Japan ( Sonntag ab 7.00 Uhr im Liveticker ) und ergänzte: "Wir versuchen, bald einen Test zu organisieren."

Mick Schumacher ist in der Formel 1 nur Ersatzfahrer. Nun tut sich für den Deutschen eine konkrete Option in einer anderen Serie auf.

Startet Schumacher in der WEC durch?

Alpine hatte am Rande des diesjährigen 24-Stunden-Rennens in Le Mans das Fahrzeug präsentiert, mit dem die Marke des Renault-Konzerns ab dem kommenden Jahr in der Langstrecken-WM (WEC) an den Start gehen wird.

Mick Schumachers Vater Michael versuchte sich 1991 kurz vor seinem Formel-1-Aufstieg in Le Mans. Für Mercedes erreichte er gemeinsam mit Fritz Kreuzpointner und dem Österreicher Karl Wendlinger den fünften Platz.

Die WEC-Saison 2024 umfasst acht Langstreckenrennen in Europa, Asien, Nord- und Südamerika. Der Höhepunkt in Le Mans findet am 15./16. Juni statt. An fünf Rennwochenenden kommt es zu Überschneidungen mit dem Formel-1-Kalender.