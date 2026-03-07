Mercedes dominiert das Qualifying zum ersten Formel-1-Rennen der Saison nach Belieben. Max Verstappen erlebt zum Auftakt hingegen ein Fiasko.

Mercedes hat die Konkurrenz zum Auftakt der neuen Formel-1-Ära demoralisiert und sich vorerst zum Favoriten aufgeschwungen. George Russell sicherte sich am Samstag die Pole Position für den Großen Preis von Australien (Sonntag, 5.00 Uhr im Liveticker), Kimi Antonelli komplettiert die erste Startreihe - die Konkurrenz folgte erst im Abstand von acht Zehntelsekunden auf Russell.

"Das Auto ist echt zum Leben erwacht heute, ein wirklich guter Tag", sagte Russell. Allerdings hatte die Konkurrenz schon während der Trainings vermutet, dass Mercedes sein volles Potenzial noch gar nicht zeigte.

Dritter wurde Isack Hadjar in seinem ersten Qualifying im Red Bull, einen Angriff auf Mercedes wollte der Franzose nicht ausrufen. "Sie sind zu schnell im Moment, ich will meine Position halten", sagte er.

Auf Rang vier landete Charles Leclerc im Ferrari, dahinter die beiden McLaren: Oscar Piastri setzte sich vor Weltmeister Lando Norris durch. Lewis Hamilton wurde im anderen Ferrari Siebter.