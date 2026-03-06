Die Austragung der beiden Formel-1-Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien Mitte April hängt aufgrund des Nahost-Krieges am seidenen Faden. Jetzt scheint klar, wie ein möglicher Notfallplan aussehen würde, sollten die Events abgesagt werden.

Der aktuell tobende Krieg im Nahen Osten könnte auch die Saisonplanung der Formel 1 massiv beeinflussen.

So ist aktuell noch unklar, ob die beiden Rennen in Bahrain (10. bis 12. April) und eine Woche später in Saudi-Arabien wie geplant stattfinden können.

Beide Länder sind durch Vergeltungsschläge des Iran im Zuge der Angriffe Israels und der USA direkt vom Krieg betroffen. Für eine Entscheidung über die Durchführung der beiden Rennwochenenden will sich die Formel 1 aber offenbar noch etwas Zeit lassen, spätestens am 20. März soll sie feststehen. Das berichtet "Sky".

"An erster Stelle steht für uns die Sicherheit aller Beteiligten, der Menschen und des Veranstalters selbst", sagte F1-Präsident Stefano Domenicali gegenüber dem britischen TV-Sender. "Wir wollen heute noch keine Erklärung abgeben, da sich die Lage weiterentwickelt und wir noch Zeit haben, die richtige Entscheidung zu treffen."

Diese Entscheidung würde "gemeinsam getroffen werden. Bislang wollen wir ruhig bleiben und sicherstellen, dass wir den richtigen Zeitpunkt für die richtige Entscheidung abwarten - so wie wir es in der Vergangenheit getan haben", fügte Domenicali an.