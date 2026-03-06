Motorsport
Formel 1: Bei Absage der Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien - das ist offenbar der Plan aus
- Aktualisiert: 06.03.2026
- 14:47 Uhr
- Chris Lugert
Die Austragung der beiden Formel-1-Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien Mitte April hängt aufgrund des Nahost-Krieges am seidenen Faden. Jetzt scheint klar, wie ein möglicher Notfallplan aussehen würde, sollten die Events abgesagt werden.
Der aktuell tobende Krieg im Nahen Osten könnte auch die Saisonplanung der Formel 1 massiv beeinflussen.
So ist aktuell noch unklar, ob die beiden Rennen in Bahrain (10. bis 12. April) und eine Woche später in Saudi-Arabien wie geplant stattfinden können.
Beide Länder sind durch Vergeltungsschläge des Iran im Zuge der Angriffe Israels und der USA direkt vom Krieg betroffen. Für eine Entscheidung über die Durchführung der beiden Rennwochenenden will sich die Formel 1 aber offenbar noch etwas Zeit lassen, spätestens am 20. März soll sie feststehen. Das berichtet "Sky".
"An erster Stelle steht für uns die Sicherheit aller Beteiligten, der Menschen und des Veranstalters selbst", sagte F1-Präsident Stefano Domenicali gegenüber dem britischen TV-Sender. "Wir wollen heute noch keine Erklärung abgeben, da sich die Lage weiterentwickelt und wir noch Zeit haben, die richtige Entscheidung zu treffen."
Diese Entscheidung würde "gemeinsam getroffen werden. Bislang wollen wir ruhig bleiben und sicherstellen, dass wir den richtigen Zeitpunkt für die richtige Entscheidung abwarten - so wie wir es in der Vergangenheit getan haben", fügte Domenicali an.
Formel 1 plant offenbar keinen Ersatz
Sollten die Rennen abgesagt werden, wäre laut "Sky" bereits klar, wie es weitergeht. Demnach würde es weder einen Ersatztermin noch einen alternativen Austragungsort geben. Die Rennen entfielen folglich ersatzlos, der Rennkalender der Saison 2026 würde in diesem Fall von 24 auf 22 Rennwochenenden reduziert werden.
Zuletzt waren Gerüchte aufgetaucht, wonach etwa Imola und Portimao als Ersatz einspringen könnten. Diese Pläne, sofern sie überhaupt bestanden, scheinen aber verworfen worden zu sein. In Portimao wird die Formel 1 ab 2027 wieder zu Gast sein, Imola wurde nach Ende der Saison 2025 aus dem Kalender gestrichen.
Sollten die Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien ausfallen, entstünde zwischen dem Rennen in Suzuka (29. März) und der Veranstaltung in Miami (3. Mai) eine fünfwöchige Pause im Kalender.
Auch interessant: Kommentar: Albtraum für Aston Martin! Fernando Alonso sollte schnellstens zurücktreten